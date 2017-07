Slik skal Storbritannia hindre mindreårige i se på porno på nettet

Som med piratkopiering har myndighetene også i lang tid forsøkt å begrense tilgangen til porno på Internett, og Storbritannia har vært blant de ivrigste aktørene. Nå melder Ars Technica at den britiske regjeringen under ledelse av statsminister Theresa May klasker til med nye, harde tiltak mot nettporno.

Som et ledd i en nylig vedtatt lovpakke kalt Digital Economy Act skal det nemlig innføres et system for alderssjekking på pornonettsteder i landet. Systemet skal komme på plass i april neste år.

Den britiske statsministeren Theresa May går hardt til verks mot porno på nettet. Foto: Wikipedia

Må verifisere alderen med kredittkort

Loven vil medføre at pornonettsider tvinges til å verifisere alderen til brukeren ved hjelp av kredittkortdetaljer før vedkommende får adgang til nettsiden. Ordningen gjelder både for betalingsnettsider og gratisalternativene.

Nettsider som nekter å etterkomme kravet kan risikere bøter på opptil 250 000 pund, som tilsvarer cirka 2,6 millioner norske kroner. Blokkering av nettsidene via nettleverandøren er et annet straffetiltak i myndighetenes arsenal, i tillegg til avskjæring av nettsidene fra betalingsselskapene.

Ifølge den britiske digitalministeren Matt Hancock vil de nye tiltakene representere det beste systemet for beskyttelse av mindreårige mot porno i hele verden. Hvorvidt han får rett i dette gjenstår selvsagt å se, og som kjent har Internett en tendens til å finne omveier rundt hindringer som myndighetene legger ut, for eksempel i form av VPN-teknologien.

Nettsteder som Twitter, som tillater porno, men hvor porno ikke er hovedgeskjeften, er i utgangspunktet ikke omfattet av alderssjekkingen, men May har sagt at hun ønsker å søke frivillige ordninger med dem.

Dette er ikke første gangen britene har vært på krigsstien mot porno. Helt tilbake i 2013 kunngjorde daværende statsminister David Cameron planer om pornoblokade, og senere fulgte han opp med forslag om blokkering av betaling til pornonettsider. Også Russland har tidligere iverksatt blokkeringstiltak mot nettporno.

(Via Gizmodo)