Slik skal Microsoft gjøre sine HoloLens-briller enda mer avanserte

Microsofts første bidrag innen «utvidet virkelighet», HoloLens, er allerede et av de desidert mest avanserte produktene i dette segmentet. På bloggen sin har selskapet imidlertid nå avslørt hvordan de skal gjøre den nye utgaven av HoloLens enda bedre.

Neste generasjon HoloLens skal nemlig få en oppgradert utgave av den spesiallagde HPU-prosessoren som sitter i brillene. Oppgraderingen består i at brikken får en ny coprosessor som spesialiserer seg på kunstig intelligens.

Vil gi brillene avansert datasyn

Denne prosessoren, som altså kjører på HoloLens' eget batteri, skal ifølge Microsoft legge til rette for å implementere såkalte dype, nevrale nettverk, som igjen brukes til avanserte former for maskinlæring og datasyn uten at man trenger å være tilkoblet nettet.

Dette skal gi HoloLens-brillene i sin frie form langt flere muligheter når det gjelder å prosessere data. En tidlig utgave av den nye brikken ble nylig vist frem på CVPR 2017-konferansen, hvor Microsoft brukte teknologien til å implementere «hånd-segmentering», som innebærer finmasket avlesning av hendene til brukeren.

Hvilke andre bruksområder den nye teknologien vil få er uvisst, men Microsoft er blant de selskapene som satser stort på kunstig intelligens. Som Engadget meldte slapp Microsoft for eksempel nylig en mobilapp som bruker kunstig intelligens og datasyn til å beskrive omgivelsene for brukeren.

Denne type anvendelse av kunstig intelligens vil trolig også bli muliggjort på den nye versjonen av HoloLens, slik at brillene kan brukes til å registrere omgivelsene på detaljerte og realistiske måter.

(Via TechCrunch)