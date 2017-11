Slik skal Logitech gjøre det enkelt å skrive på tastatur i VR

Det er fremdeles noen hindringen i veien for å gjøre VR genuint anvendelig i hverdagen, og en av dem er den manglende muligheten til å kunne bruke tastatur effektivt uten å måtte ta av seg VR-brillene. Nå har utstyrsprodusenten Logitech gjort et stort fremskritt på dette området.

På HTC Vive-bloggen kan man nemlig nå lese om et nytt system som heter Logitech Bridge, som skal være en ny og elegant måte å bringe tastaturet inn i VR-verdenen på.

Løsningen består av et Logitech G-spilltastatur og en Vive Tracker-sensor som plasseres på tastaturet med et spesielt feste, og spesialisert programvare. Man må fremdeles benytte et fysisk tastatur, men meningen er altså å skape en presis representasjon av dette i VR-verdenen.

Foto: HTC

På vei til forbrukere

Ifølge Logitech er tilstedeværelsen av et fysisk tastatur faktisk å foretrekke, da dette gir brukerne den nødvendige, taktile tilbakemeldingen i stedet for at man bare bruker hendene i «løse luften».

Ved hjelp av programvaren overføres en virtuell versjon av både brukernes hender og det fysiske tastaturet inn i VR-omgivelsene, og opplevelsen skal ifølge Logitech by på høy realisme i form av blant annet animasjoner når tastene trykkes ned. Løsningen gir selvsagt også uendelige muligheter når det gjelder å endre både konfigurasjoner og utseende på tastaturet.

Meningen er at VR-tastaturet skal kunne integreres i alle mulige apper hvor det er naturlig å bruke tastatur. Ennå dreier det seg imidlertid kun om en konsept på utviklerstadiet, men målet er ifølge Logitech å kommersielle ideen etter hvert slik at vanlige forbrukere kan få glede av det.

Les mer på Vive-bloggen, og se også videoen under for en presentasjon.

