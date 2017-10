Vi fikk demonstrert fremtidens trafikksystem med en lekebil

Oslo Innovation Week går av stabelen denne uka, hvor teknologi fra fjern og nær blir demonstrert og diskutert.

Her fikk vi også se en demonstrasjon holdt av Aventi Intelligent Communication. De kunne gi oss et lite glimt av et fremtidig transportsystem der alt fra biler til trafikklys kan «snakke» sammen.

Intelligente transportsystemer

Systemet kalles C-ITS, hvor ITS er kort for «intelligent transport systems» mens C-en står for «cooperative». Så her snakker vi om systemer som varsler, samhandler og potensielt styrer trafikken.

Med C-ITS snakker bilen, men ikke som K.I.T.T. Den kommuniserer med andre kjøretøy. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Det finnes allerede bilmodeller i dag som varsler deg om farer og tilpasser seg trafikken bortimot automatisk. Men dette gjør de – i likhet med oss mennesker – ved å «se» trafikken rundt seg ved hjelp av kamera, radar eller lidar.

Med C-ITS tas moroa et hakk videre. Med denne teknologien er idéen at kjøretøyene på veien kan kommunisere med hverandre direkte. Løsningen benytter en fast og reservert frekvens på 5,9 GHz, og er ikke avhengig av en sentral – det er ren bil-til-bil-kommunikasjon.

Rekkevidden skal visstnok være på rundt 1 til 2 kilometer, med det sisnevnte avhengig av nær perfekte forhold.

Under demonstrasjonen ble det av praktiske grunner brukt en smule mindre biler enn vanlig, og stående nokså nærme hverandre, men det var ikke så vanskelig å forstå poenget – når bilen «prater» med de omliggende kjøretøyene åpner det seg en del avanserte muligheter.

På en skjerm kan vi se posisjonen til vår Land Rover og de andre lekebilene, pluss noen tilfeldige advarsler sendt ut av testsystemet. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

I første omgang er det tenkt at teknologien skal kunne brukes til å varsle andre kjøretøy når noe skjer i nærheten. Du vil da eksempelvis kunne få beskjed om kø, ulykke eller et ambulerende utrykningskjøretøy før du eller bilen får visuell kontakt.

Med denne informasjonen blir det færre overraskelser i trafikkbildet, og du kan bedre tilpasse kjøringen eller rutevalget.

Aktuelle data kommer fra sensorer og elektronikk, og systemet ser da på slikt som posisjon, hastighet, turtall og lignende. Andre ting, som for eksempel en utløst kollisjonspute, kan tolkes som en ulykke og fungere som et varsel. Opplysningene skal for øvrig visstnok være anonymiserte.

Kan sendes videre

Teknologien åpner for at dataene kan videresendes, og med tiden er tanken at C-ITS skal kunne integreres i større systemer, der basestasjoner langs veiene kan innhente data og laste det hele opp til en eller annen vegsentral, som da vil kunne få et svært godt sanntidsbilde av trafikken.

Ved å analysere kjøremønstre og/ eller koble trafikklys til det samme nettverket, vil det være enklere å få opp et «smartere» transportnett som forhåpentligvis vil kunne bety bedre trafikkflyt og færre køer.

Skjermer, batteri, simulatorenhet, sender/mottaker... det er mye som skal på plass i en liten Mini. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Senere, når teknologien og mer automatikk er på plass i flere biler, kan det være snakk om at du ikke bare får beskjed om at noen foran deg bremser opp, men opplever at hele rekka med biler automatisk bremser mer eller mindre samtidig.

Slik kan kjøringen skje smidigere, og raskere reaksjon tillater i teorien mindre avstand mellom bilene og høyere kapasitet på veiene.

Hvor lang tid det tar før disse systemene blir vanlige på veiene er ikke godt å si, men Cadillac har faktisk allerede puttet dette inn i en av sine årsmodeller. Videre ser det ut til at Volkswagen får dette på plass i sine biler i løpet av 2019.

Med flere bilprodusenter på banen, og med hva som ser ut til å bli en ekstra sikkerhetseffekt, er det også en god sjanse for at C-ITS med tiden vil bli påbudt i fremtidige biler.

Vi skrev også om bil-til-bil-kommunikasjon for tre år siden:

Den selvkjørende bilen kan komme før du tror >>>