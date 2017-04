Slik skal Facebook koble teknologien direkte til hjernen din

Nyheter fra Facebook er som regel ikke så fryktelig spennende, men på den nylig avholdte utviklerkonferansen F8 hadde selskapet også et og annet «eksotisk» å by på. Det viser seg nemlig at det foregår saker og ting ved Facebooks såkalte Building 8-avdeling, som jobber med konsepter litt på siden av det normale.

Ved Building 8 jobbes det nå med noe Facebook kaller «stille» kommunikasjon, som blant annet innebærer å sette folk i stand til å skrive direkte med hjernen.

Konseptet fungerer ved at brukeren har på seg en spesiell type sensorer som skal være i stand til å «dekode» den informasjonen som hjernen sender til talesenteret, og som du dermed har til intensjon å si.

Skrive direkte fra hjernen kan bli det nye fra Facebook. Foto: Facebook

Kan også brukes innen AR og VR

I stedet for at du faktisk trenger å si ordene skal teknologien altså oversette denne informasjonen til skrevne ord. Hensikten er å legge til rette for kommunikasjon som er like raskt og fleksibelt som tale, og like privat som tekst.

Facebook skal i løpet av to år utarbeide et system som er i stand til å skrive 100 ord i minuttet på denne måten, som ifølge Facebook er cirka fem ganger raskere enn det man skriver på en smarttelefon i dag.

Under presentasjonen av teknologien på F8-konferansen indikerte Facebook også at teknologien kan brukes innen utvidet og virtuell virkelighet. Personen som holdt presentasjonen brukte formuleringen «hjernemus» om måten teknologien kan implementeres i AR- og VR-sammenheng.

Løsningen potensielt brukes som et alternativ til å for eksempel lese av bevegelser man gjør med kroppen, og i stedet kun lese av brukerens intensjon og oversette dette til en kommando. Facebook demonstrerte dette ved å vise frem en kvinne med total lammelse som var i stand til å skrive kun ved å tenke på bokstavene.

Akkurat hva slags form teknologien eventuelt vil ta fra et forbrukerperspektiv gjenstår å se, men det ser altså ut som vi kan forvente spenstige konsepter fra Facebooks forskere i fremtiden.

