Derfor vil det snart dukke opp lengre videoer i nyhetsstrømmen din

Det er stadig rom for forbedringer av Facebooks nyhetsstrøm når det gjelder å servere brukerne det mest relevante og interessante innholdet. Nå har selskapet kunngjort en ny oppgradering av nyhetsstrømmen som dreier seg videoavspilling.

Facebook har nemlig nå tatt i bruk en ny metode for å prioritere videoer som du har lyst til å se på, og ikke bare ruller forbi.

Den nye teknikken innebærer å legge til grunn hvor mye av videoene i nyhetsstrømmen du faktisk ser, målt i prosentandel av den komplette videoen. Tidligere registrerte algoritmen bare hvorvidt du så på videoen eller ei, noe som ikke nødvendigvis er veldig nøyaktig ettersom videoene ofte startet av seg selv.

Illustrasjonsbilde. Foto: Facebook

Kan gi flere lengre videoer i nyhetsstrømmen

Dersom du så over 50 prosent av videoen mener Facebook de har et godt grunnlag for konkludere med at brukeren var begeistret for videoinnholdet.

Samtidig tas lengden på videoen i betraktning, slik at om du ser hele eller mesteparten av en lengre video vil dette signalisere enda større grad av interesse og således få større uttelling for fremtidige prioriteringer, enn om du ser hele, kortere videoer.

På bakgrunn av dette sier Facebook det er mulig at en del brukere vil oppleve at nyhetsstrømmen i større grad enn tidligere prioriterer lengre videoer, på bekostning av kortere videoer. Utover dette vil den nye oppdateringen imidlertid ikke medføre de helt store, merkbare endringene for de fleste.

Den nye endringen vil rulles ut gradvis i løpet av de neste ukene, og det er uvisst når oppgraderingen er på plass for alle brukere.

