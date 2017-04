Slik skal Elon Musk bruke kunstig intelligens til å skape «supermennesker»

I slutten av mars kunne vi rapportere om enda et nytt fremstøt fra den flittige entreprenøren Elon Musk kalt Neuralink, et nytt selskap med vidløftige ambisjoner om å «koble» mennesker til kunstig intelligens på nye måter. Som blant andre Mashable melder foreligger det nå mer informasjon om hva planene innebærer.

Nettstedet WaitButWhy har nemlig publisert en grundig redegjørelse for hva Neuralink egentlig skal drive med og hva som er de endelige målene for arbeidet – og det dreier seg definitivt om temmelig science fiction-aktige og høytsvevende saker.

Vil gjøre «telepati» mulig med teknologi

Blant de mer langsiktige målene skal Neuralink jobbe med å utvikle helt nye måter for mennesker å kommunisere på. Det Musk ser for seg er å bruke teknologi til å muliggjøre en kommunikasjonsmessig revolusjon på linje med utviklingen av språk.

Mer konkret innebærer ambisjonene blant annet å legge til rette for «ukomprimert», konseptuell kommunikasjon mellom mennesker. Ifølge en uttalelse fra Musk selv bedriver hjernen en form for komprimering når abstrakte idéer skal konverteres til språk, noe som fører til et «tap» av informasjon.

Ved hjelp av teknologi mener Musk det kan bli mulig å i stedet «laste» tanker direkte inn i andre menneskers hjerne og muliggjøre direkte konseptuell kommunikasjon. Musk selv kaller det en form for «telepati med samtykke».

Vil ha «hjerne-grensesnitt»

Utover dette snakker Tesla-grunnleggeren mye om nye former for grensesnitt hvor hjernen kobles opp mot dupedittene våre på ulike måter for å legge til rette for mer effektiv bruk av teknologi. Ifølge Musk er mennesket allerede tett integrert mot teknologi, men det skorter ennå på grensesnittene.

– Du er allerede et digitalt supermenneske. Det som vil endre seg er grensesnittet – det å ha et høyhastighets grensesnitt til det digitale utstyret ditt. [...] Nå bruker vi to tomler. Det er utrolig treg kommunikasjon. Vi bør være i stand til å forbedre dette enormt med et direkte, nevralt grensesnitt, sa Musk i en uttalelse gjengitt hos WaitButWhy.

Hva alt dette faktisk munner ut i gjenstår selvsagt å se. I mellomtiden vil det muligens dukke opp mer informasjon på Neuralinks hjemmeside, som enn så lenge kun inneholder stillingsutlysninger.

