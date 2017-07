Seks steg fra utdatert nettbrett til underholdning for de yngste

Det er sommer, det er sol og det er bilferie. Alt fra baderinger til et sammenrotet reiseapotek har havnet i bagasjen, og du er endelig noenlunde tilfreds med at hvis noe blir glemt nå, så har du sikkert ikke bruk for det uansett.

Freden varer bare et øyeblikk, før det slår deg at du ikke aner om DVD-skjermene i baksetet virker lenger.

Hvis du har et nettbrett eller, til nød, store mobiltelefoner i heimen, trenger du egentlig ikke flere skjermer. Det er faktisk ikke sikkert du behøver noenting, men avhengig av barnas alder, og plassen i baksetet, kan det være lurt å skaffe seg noen rimelige oppheng så brettet kan henge etter nakkestøtten på setet foran.

Sjekkliste før utdatert nettbrett blir til bakseteunderholdning:

1. Er nettbrettet for gammelt?

Du må ikke ha en ny iPad for å spille av video, men det hjelper på bruksopplevelsen. Her avbildet årets iPad-modell. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Aller først kan det være en tanke å sjekke eksakt hva slags brett det er du har. Nesten et hvilket som helst nettbrett, nesten uansett datostempling, bør kunne duge. Men i noen tilfeller blir det rett og slett i eldste laget.

En grei lakmustest er om brettet kan kjøre siste utgave av Netflix med mulighet til å laste ned innhold. Da må Android-nettbrettet ditt minst ha versjon 4.4.2 av operativsystemet, mens iPadden må kunne kjøre iOS 9.

Siden Apple har en tendens til å holde produkter oppdatert langt tilbake i tid, kan du klare deg med en iPad 2, altså generasjonen som kom i 2011. Samtlige generasjoner iPad Mini støtter også relativt ny programvare. For Android-nettbrett varierer det litt hvor lenge produsentene holder utstyret oppdatert - men med litt flaks bør et fire-fem år gammelt brett fra en større produsent ha noenlunde fersk programvare tilgjengelig.

2. Er nettbrettet fullt av skrot; nullstill det

Gå til Innstillinger → Generelt → Nullstill → Slett alt innhold og alle innstillinger. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det har kanskje gått måneder og år siden noen så på nettbrettet sist. Dermed er det kanskje fullt av skrot og innhold som tar opp den dyrebare plassen. Enkleste vei fremover er å kopiere ut det du eventuelt trenger, før du nullstiller hele dingsen. Det går fint å rydde et nettbrett manuelt, men da får du ikke nødvendigvis med deg alt den innebygde programvaren kan ha bygget opp av slagg gjennom lange tider med bruk. Det vil føles friskere og raskere etter en nullstilling.

Før du setter igang; pass på å skru av eventuelle sikringsmekanismer så som Find my iPad, om du har en det er en eplelogo på baksiden. Slike sikkerhetsfunksjoner er i mange tilfeller laget for å virke selv om du nullstiller produktet. Dermed møter du bare på nye hindringer etter at du har nullstilt om du ikke skrur dem av før du svinger sletteljåen.

3. Sett nettbrettet opp på en barnevennlig måte

Med flymodus aktivert kan du være trygg på at datapakken ikke brukes opp.

Det er mange ulike fasitløsninger på å sette opp et nettbrett for barn. Det avhenger av barnets alder og ... trykkferdighet.

Norske nødtjenester ringes stadig ned av smårollinger som har arvet utdaterte mobiler. Hvis barna i baksetet er veldig unge og nettbrettet det dreier seg om i utgangspunktet kunne ringe ut, kan det være fornuftig å skru på flymodus på brettet, samtidig som eventuelt WiFi skrus på. Dermed sperres alle delene som har med telefoni, uten at brettet mister all kontakt med omverdenen.

Det kan være fornuftig å ta stilling til om brettet skal ha tilgang på nett i det hele tatt. Ønsker man at det skal ha det løses det kanskje enklest ved at en av telefonene som er med på turen får seg en datakvoteboost, og deler til resten.

Hvis nett skal være tilgjengelig er det også greit å ha et gjennomtenkt forhold til hva det skal brukes til. Det finnes en mengde barnevennlige nettlesere som kan settes opp, og kjører brettet Android kan du også sette opp brukerkontoer der ikke alt er tillatt.

4. Pass på hvordan apper kjøpes

På Innstillinger → Generelt → Restriksjoner kan du sette opp aldergrenser på apper, filmer og musikk, pluss en haug av andre ting.

Hvis nett skal være i bruk er det dessuten lurt å ha et øye med hvordan apper og ekstrainnhold i apper eventuelt kjøpes.

Er det snakk om en iPad er Apples familiedeling et godt alternativ. Her kan du registrere flere dingser i samme familiegruppe, slik at appkjøp deles mellom enhetene. Dermed kan nykjøp de voksne i familien gjør på sin iPhone eller iPad lastes ned gratis av barna etterpå. Hvis barna finner ut at de trenger ... tja, flere Pokéballer eller noe annet spennende i en av appene de bruker får du gleden av å godkjenne, eller avvise, kjøpet fra din enhet.

Den samme typen deling finner du innenfor Android-universet, så er det ikke en iPad du skal sette opp kan du fortsatt dele apper mellom hovedenhetene i familien og «baksete»-skjermene i bilen.

Mer informasjon om hvordan dette gjøres finner du hos Apple (for iPad) og hos Google (for de fleste andre brett).

5. Last ned filmer og serier før du reiser

Ved siden av apper er naturligvis det gode gamle videoinnholdet viktig. I dag finnes det tre aktører som tilbyr deg å laste ned, eller å «offline», det innholdet du vil ha med deg på tur.

Netflix lar deg laste ned innhold før du reiser. Foto: Netflix

De to aller mest aktuelle er Netflix og nordiske Viaplay, som begge har vanvittige mengder innhold som holdes løpende oppdatert. Begge har solide mengder barne- og ungdomsunderholdning i utvalgene sine, men Netflix er alene om å ha et helt eget hjørne med innhold for de yngste.

Uansett får du god tilgang til å kunne ta ned det meste fra disse tjenestene, og skulle du ha et ekstra romslig dataabonnement med i bilen er heller ikke TV-episoder helt uoverkommelige i strømmestørrelse. Men her bør du ha kvoter nord om 10 gigabyte på abonnementet som sørger for tilkoblingen og du bør følge godt med på datatelleren. Med størrelser på mellom et par hundre megabyte og en gigabyte per episode vil de færreste ønske å la innhold spille helt fritt på denne måten, men en film her og der går hvis abonnementet er tilstrekkelig romslig.

Amazon Prime tilbyr også nedlasting av innhold, men med litt mer slunkent utvalg, og da spesielt i kategoriene for de yngste, er den muligens ikke like aktuell. Noen høydepunkter finner du imidlertid her også, så det kan være lurt å sjekke hvis du allerede har et Amazon-abonnement.

6. Heng opp nettbrettet på en trygg måte

Solide nettbrett-fester til baksetet trenger ikke å koste så mye. Foto: Biltema

Når du først har satt opp nettbrettet med innhold for de yngste er det greit å kunne henge det opp også. Da blir det enklere å se på om det er flere i baksetet på bilen, eventuell spising blir mindre risikabel og for de aller yngste slipper man også å være redd for at brettet fomles med og knuses.

Denne typen oppheng fås for de fleste størrelser brett, og du kan finne dem i alle prisklasser. Fra rundt 90 kroner kan du handle et enkelt oppheng hos Biltema, eller du kan se på mer tilpassede og kanskje mer fleksible varianter hos andre kjeder eller på nettet. Har du god tid er dette også noe rimelige amerikanske og asiatiske forhandlere gjerne ikke tar så mange penger for.