Slik ser piratkopieringen av Game of Thrones ut

Det er gammelt nytt at HBO-serien Game of Thrones er særdeles populær blant piratene, og selv om vi har fått servert mange tall om hvor stor populariteten er finnes det mer spennende måter å formidle dette på. Som TorrentFreak melder har forskere nå visualisert delingen av Game of Thrones på nettet.

Visualiseringen tar form som en timelapse-animasjon lastet opp på YouTube som viser torrentsvermene over en periode på fem dager etter premieren på den syvende sesongen av HBO-serien. Animasjonen kan du se nederst i artikkelen.

Forskningsprosjekt

Arbeidet er en del av pirat-kartleggingsprosjekt kalt alpha60, utført av dataingeniørene Abigail De Kosnik og Benjamin De Kosnik, som er tilknyttet University of Berkeley i California.

Ingeniørene sporet i dette tilfellet 72 torrenter til den nylig sendte Game of Thrones-episoden i perioden fra og med søndag 16. juli til og med lørdag 22. juli, og registrerte hele svermen hver fjerde time. Informasjonen ble konvertert til visuelle indikatorer på et verdenskart og satt sammen til et animasjonsklipp som gir et rimelig presist bilde av pirat-aktiviteten.

Dette er byene med flest Game of Thrones-pirater i verden.. Foto: alpha60

Aktivitet i hele verden

Videoen viser at Game of Thrones-piratene befinner seg i bokstavelig talt hele verden, men noen områder utmerker seg klart. I absolutte tall er det de tre byene Seoul i Sør-Korea, Athen i Hellas og Sao Paulo i Brasil som ligger på toppen, og på topp 25-listen finner man kun fire europeiske byer; Athen, Dublin, London og Amsterdam.

Justert for folketall er det de to amerikanske byene Dallas og Chicago, samt Brisbane i Australia, som ligger på toppen. Også her finner vi Athen, Dublin og Amsterdam som de eneste europeiske byene på topp 25-listen. Flere detaljer om arbeidet kan du finne på forskernes prosjektside.

