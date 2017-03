Slik ser det ut når du besøker romstasjonen ISS i VR

Det kjipe med å være interessert i romfart er at sjansen for at man noensinne kommer seg ut i rommet er for de fleste svært liten. Heldigvis finnes det alternativer, og nå byr Oculus VR på muligheten til å oppleve hvordan det er å være astronaut ved hjelp av VR-teknologi.

Mission: ISS er navnet på en ny simulator som Oculus har utviklet i samarbeid med både NASA, European Space Agency og Canadian Space Agency for å gi folk en realistisk reise til romstasjonen ISS.

Skal være svært autentisk

Simulatoren skal ifølge Oculus by på en svært detaljert og nøyaktig gjenskapelse av romstasjonen. VR-utgaven skal være konstruert på bakgrunn av blant annet NASAs egne modeller og diskusjoner med flere astronauter som faktisk har tilbragt tid på romstasjonen.

Selve simulatoren er designet og bygget av Magnopus, som er et Oscar-belønnet spesialeffektstudio. Dermed skulle det altså ikke være noe å si på kvaliteten, og Oculus selv drister seg til å kalle fremstøtet «en ny hjørnestein innen interaktiv utdanning».

Den beste måten å finne ut om dette stemmer på er selvsagt å teste det ut selv. I tillegg til å beskue selve romstasjonen har man for øvrig også mulighet til å utføre ulike oppgaver ved hjelp av Oculus Touch-kontrollene. Disse aktivitetene inkluderer blant annet dokking av innkommende romkapsler og manøvrering på utsiden av romstasjonen.

Oculus kan opplyse at Mission: ISS bare er et ledd i selskapets romsatsing, og senere vil det også blant annet komme en videoserie hvor man får innsikt i ISS' historie og kan høre astronauters egne historier. Simulatoren kan hentes gratis hos Oculus nå, og se video under for en demonstrasjon.

