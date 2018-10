Googles smarthjemsatsning har for alvor kommet til Norge. Selv om det har vært mulig å kjøpe selskapets smarthøyttaler gjennom gråimport en god stund, er det først nå Google endelig har anerkjent oss.

Google slapp taleassistenten Assistant på norsk i september, så du kunne snakke norsk til mobilen din, og den 24. oktober kan også smarthøyttalerne deres snakke norsk.

Google Home er betydelig mindre enn Apples smarthøyttaler Homepod. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Dermed får Google, over natten, enevelde i det norske taleassistentmarkedet. Konkurrentenes produkter, fra Apple eller Amazon, fungerer foreløpig bare på engelsk.

Så hvis du vurderer å kjøpe en ny smarthøyttaler, eller allerede har kjøpt en, er dette alt du trenger å vite for å komme i gang:

0: Skaff deg en Google-konto

Selv om 99 prosent av oss trolig allerede har en Google-konto er det greit å vite at det er en nødvendighet for å bruke selskapets smarthøyttaler eller taleassistent. Du godkjenner ganske mye i selskapets brukervilkår, så det kan være greit å dobbeltsjekke dem igjen før du aktiverer høyttaleren din. Som standard lar du for eksempel høyttaleren ha tilgang til søkehistorikken din, og "samtaler" du har med høyttaleren lagres hos Google helt til du eventuelt velger å fjerne det.

Du kan lese mer om hva du egentlig sier ja til på Google Homes brukervilkårside.

1: Plugg inn høyttaleren

Google-høyttaleren gjør det ganske klinkende klart på egen hånd hvordan du kommer i gang. Så fort du plugger den inn i en strømkontakt blinker de små lysene på toppen og den sier på svensk, dansk og norsk at du er nødt til å laste ned Google Home-appen for å komme i gang. For ordens skyld finner du dem enten på Play Store for Android-mobiler eller App Store for iOS-enheter.

2. Gå igjennom ørten steg på Google Home-appen

Det er ikke vanskelig å sette opp Google Home-høyttaleren via Googles app, men det krever en hel del steg.

Det viktigste du må se etter er «Legg til»-knappen øverst, og deretter «Konfigurer ny enhet», så går det meste av seg selv.

Der Google spør om du vil hjelpe den med enhetsstatistikk og andre rapporter huker vi av for «Nei». Google samler allerede inn uhorvelig store mengder brukerdata fra enhetene sine, og du trenger virkelig ikke å huke av for enda mer.

3. Koble til tredjeparts-tjenester

Google Home fungerer greit for seg selv, men for å lytte til musikk eller sette på TV-serier med et enkelt spørsmål, er du nødt til å koble til en tjeneste. Den har støtte for en håndfull musikktjenester og videotjenester nå, men som Google sier hver gang vi spør om flere funksjoner: Det kommer til å komme mer innhold gradvis fremover. I skrivende stund har den støtte for fire forskjellige tjenester: Google Play Music, YouTube Music, Spotify og TuneIn.

Du legger til disse ved å trykke på "Legg til"-knappen på hovedskjermen på Google Home-appen, og deretter på en av knappene under "Legg til tjenester".

4: Koble til andre smarthjem-dingser

Dette steget er strengt tatt ikke nødvendig, men hvis du vil at Google Home kunne styre ting i hjemmet ditt, er du nødt til å konfigurere dem via Home-appen.

Dette vil variere fra app til app, men stort sett vil du være nødt til å gjennomføre innstillingene i produktets egen app først, før du deretter kobler de to kontoene sammen via Googles app.

Ta lyspærene fra Philips Hue som eksempel. De kan du sette opp i forskjellige rom i Philips Hue-appen først, og opprette en egen Philips-konto.

Deretter går du til Google Home-appen, og trykker deg inn på «Konfigurer enheten». Det nederste valget vil være for enheter som allerede er satt opp i separate apper.

Her finner du Philips Hue i listen, logger inn på Philips-kontoen på nytt og bekrefter at de to appene får lov til å samarbeide. Deretter kan du be Google om å skru av og på lysene dine, eller styre dem fra appens hovedskjerm.

5: Gå igjennom innstillingene

Du har gjort de viktigste tingene nå, men det lønner seg alltid å ta en liten titt innom innstillinger i nye apper og dingser, for du vet aldri hva du finner.

Trykker du deg inn på «Innstillinger» på Google Home-appen kan du bestemme hva du vil kalle hjemmet ditt (Hjemme er standard), og du kan legge til flere Google-kontoer i din husstand, for eksempel din bedre halvdel.

Google Home gjør ikke mye ut av seg på stuehyllen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Ettersom Google Home kan gjenkjenne stemmen din betyr det også at den kan gjenkjenne stemmen til barna dine. Via en tjeneste kalt Family Link kan du lage egne Google Home-kontoer for de minste barna, slik at høyttaleren kan tilpasse hva den sier til dem også.

Men husk at Google Home er en enhet koblet til nettet, med alle dens fordeler og ulemper.

Skroller du helt ned til bunnen vil du også finne "flere innstillinger"; hvor du kan justere hva assistenten skal kalle deg, hvor du bor, hva slags transportmiddel du foretrekker og så videre. Her kan du også velge hva slags språk assistenten skal snakke.

I vår app får vi opp valget for at vi kan snakke to språk til assistenten, så vi velger engelsk og norsk. Det fungerer overraskende smidig å snakke til høyttaleren på to forskjellige språk, og den svarer som oftest på språket den ble stilt spørsmålet på, men ikke alltid.

6. Snakk med den!

Du kan justere lydvolumet ved å sveipe fingeren i en sirkel på toppen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Sånn! Endelig er du ferdig med oppsettet!

Da er det bare å fyre løs spørsmål du vil ha svar på, så svarer forhåpentligvis høyttaleren med noe nyttig.

Du aktiverer den med enten "hey Google" eller "OK Google" (sistnevnte virker tilsynelatende bedre enn første), og deretter kan du stille et spørsmål eller si en kommando.

Her er noen forslag (og noen misforståelser):

OK Google ...

Skru på alle lys (krever Philips Hue) Alle smartlys du har i huset går på. Hurra!

Sett på Rick and Morty på TV-en (krever Netflix og Chromecast) Dette starter Netflix-episoden fra der du så sist. Vil du sette på en spesifikk episode er du nødt til å dra frem mobilen.

Spill av musikk av Logic Musikk fra artisten Logic blir satt på Google Home-høyttaleren

Kan du spille av neste sang? Neste sang i spillelisten går på

Sett på en annen sang Google Home begynner å spille «Stå opp sangen» av Kaptein Sabeltann (?!?!?!). Dette skjer hver bidige gang. Vi har til og med dobbeltsjekket at den hører oss korrekt, og den forstår at vi sier "Sett på en annen sang". Mildt sagt irriterende.

Sett på en timer på to minutter Aktiverer en timer på to minutter

Hvordan ser dagen min ut i dag? Dette kan trigge forskjellige ting, men som standard går den igjennom været der du er og kalenderoppføringene dine og eventuelle nyhetsoppdateringer

Fortell en vits Du får høre en (tørr) vits.



Har du noen gode forslag til hva man kan bruke Google Home til? Hør gjerne fra deg i kommentarfeltet nedenfor!