Galaxy S8 har såvidt rammer rundt skjermen hvis dette bildet stemmer

Som alltid med flaggskip-mobiler har det dryppet rykter og spekulasjoner om Samsungs kommende Galaxy S8 i lang tid. Selv om ingenting er bekreftet ennå har det nå dukket opp ny informasjon som i alle fall ser ut til å gi noen av de mest høyfrekvente ryktene mer kjøtt på beina.

Som blant andre The Next Web snappet opp ble det lagt ut et par bilder på Twitter-kontoen DforDesign nylig som hevdes å være en skjermbeskyttere laget for nettopp Galaxy S8.

Det er dermed altså ikke snakk om en del av selve mobilen, men bildet kan likevel gi en indikasjon på hvordan fronten av Samsungs neste flaggskip blir seende ut.

Foto: Twitter

Underbygger rykter

Først og fremst ser bildet av beskytteren ut til å underbygge de tidligere ryktene om at S8 kommer i en stor utgave og får en skjerm som i alle fall nesten er heldekkende. Utfra bildet å dømme er det nemlig fint lite plass utenfor skjermen både øverst og nederst.

Galaxy S8 er ryktet å droppe den tradisjonelle kombinasjonen av fysisk hjemknapp og berøringsknapper under skjermen til fordel på knapper på selve skjermen, noe som altså ser ut til å stemme overens med den nye lekkasjen.

Ellers kommer mobilen tilsynelatende, som også tidligere er blitt antydet, i to størrelser, og begge får et kurvet design. Det har kommet frem at den ene utgaven av telefonen vil få en størrelse på hele 6 tommer, noe som ser ut til å stemme med bildene.

Ingenting er altså bekreftet ennå, og Samsung har enn så lenge holdt kortene tett til brystet når det gjelder deres neste toppmodell. Trolig er det imidlertid ikke så lenge til vi får vite mer, da den store mobilmessen Mobile World Congress skal avholdes i Barcelona fra og med 27. februar.

Samsung Galaxy S8 skal visstnok kommed med trådløse øreplugger »