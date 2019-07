Slik fungerer den gigantiske touchskjermen i Hondas elbil

Hondas åpnet for forhåndsbestilling av sin sjarmerende Honda e tidligere i år, og nå viser de frem flere detaljer om touchskjermen og infotainmentsystemet i bilen.

I tillegg til et heldigitalt instrumentpanel og to monitorer som viser bilder fra de speilerstattende kameraene på siden av bilen, har nemlig Honda e ikke mindre enn to 12,3-tommers touchskjermer i dashbordet.

Honda e-prototypen. Produksjonsversjonen kommer senere i år. Foto: Honda

Det gjør at den ikke minner rent lite om Bytons kommende M-Byte, som har en heldekkende 49-tommers skjerm foran føreren.

I en ny video kan vi se at grensesnittet på skjermløsningen minner mye om en typisk smarttelefon, med faner du kan bla mellom og en ikonrad på hver side som kan skreddersys etter eget ønske ved rett og slett å dra inn de ikonene du vil ha der.

Se videoen her:

Nøkkelfri tilgang

En egen innstillingsmeny gir tilgang til en rekke oppsettsmuligheter, blant annet innstillingene før førerassistanse, setejustering og oppsett av nøkkelfri tilgang til bilen. Honda e vil nemlig komme med opplåsing via app, og du kan også programmere bilen til å varsle deg om den flyttes ut av en forhåndsdefinert sone.

Det blir tilsynelatende også anledning til å se «medbrakt» innhold på skjermen i bilen, med en egen HDMI-inngang i midtkonsollen. Honda har imidlertid ikke gått helt i Tesla-retningen, ettersom det er tydelig at det fortsatt gjenstår fysiske knapper og knotter for en del funksjoner – som volum og klimaanlegg.

Vi får også et glimt av stemmestyringen i bilen, som riktignok ikke brukes til noe mer avansert enn å spørre etter været. Wifi-hotspot-funksjon er også på plass.

Grensesnittet i Honda e fungerer i hovedsak slik at innhold du må trykke på plasseres på skjermen nærmest føreren, mens utfyllende innhold og grafikk plasseres til høyre. Foto: Skjermdump/Honda

35,5 kWh batteri

Honda e blir en typisk kompakt bybil med retroinspirert design både utvendig og innvendig. Den får et batteri som ikke blir større enn 35,5 kWh, noe som skal gi en rekkevidde på «over 200 kilometer».

Det er på nivå med en Volkswagen e-Golf, men fremstår muligens som noe snaut med tanke på at de aller fleste konkurrentene har gått for minst 50 kWh batterier i sine kommende elbiler.

Honda e får bare fire seter, men benken bak bør sørge for at det er god plass til to voksne. Foto: Honda

Bilen får bakhjulsdrift og er ikke mer enn snaue 3,9 meter lang, noe som sammen skal gi en snuradius på rundt 4,3 meter. Motoren er på «rundt» 110 kW, med et dreiemoment på over 300 Nm.

Honda e skal presenteres i endelig produksjonsversjon på bilmessen i Frankfurt senere i år. Der vil vi også få se produksjonsversjonene av Volkswagen ID.3 og Porsche Taycan, blant annet.