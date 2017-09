Slik følger du med på Apple-lanseringen i kveld

Den store dagen for alle Apple-entusiaster har kommet. I dag er det iPhone-lansering, og som vanlig har ryktebørsen kokt de siste ukene.

Her er alt du trenger å vite før vi får et gjensyn med Tim Cook i kveld:

Hvor kan jeg følge med på lanseringen?

Du kan følge lanseringen direkte her på Tek.no! Som det eneste mediet i Norge har vi en journalist i salen i Steve Jobs Theater i Cupertino, samt en håndfull journalister her i Norge som kommer til å rapportere fra lanseringen fortløpende.

For aller første gang har vi et skikkelig direktestudio, hvor du får presentert alle oppdateringene på en langt mer oversiktlig måte enn tidligere. Det er også et felt hvor du kan sende inn spørsmål direkte til journalistene!

Apple strømmer naturligvis også lanseringen direkte på sine nettsider.

Når begynner det?

Lanseringen begynner 19:00 norsk tid. Direktestudioet vårt åpner 18:00!

Hva trenger jeg for å se videostrømmen fra Apple?

I typisk Apple-stil trenger du spesifikk maskinvare og/eller programvare for å følge med på videostrømmen fra lanseringen.

iPhone, iPad eller iPod touch: iOS 7.0 eller nyere. Må sees via Safari-nettleseren

iOS 7.0 eller nyere. Må sees via Safari-nettleseren Mac: Du trenger Safari 6.0.5 eller nyere, og Mac OS X 10.8.5 eller nyere

Du trenger Safari 6.0.5 eller nyere, og Mac OS X 10.8.5 eller nyere Apple TV: Du trenger 2010-modellen eller nyere

Du trenger 2010-modellen eller nyere PC: Du må se videostrømmen via Microsofts Edge-nettleser på Windows 10

Hva tror dere blir lansert?

Vi har fulgt ryktene tett de siste ukene, og det dreier seg trolig om tre nye mobiler, en ny Apple TV og en ny smartklokke. du kan lese vår oppsummering her:

Jeg vil lese enda mer om 10 års-jubileumet!

Ikke noe problem, vi har flere saker for deg!

Vel møtt i kveld! Vi gleder oss!