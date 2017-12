Nå er HDMI 2.1 lansert

HDMI Licensing Administrator, Inc. og HDMI Forum – gjengen som styrer med den stadig aktuelle og populære HDMI-standarden – har lansert de offisielle spesifikasjonene for HDMI 2.1.

Dette er så avgjort på tide. Nå som TV-er og dataskjermer med 4K-oppløsning praktist talt er blitt allemannseie, er det jo fint at bransjen har noe å strekke seg etter – og i første omgang er dette 8K UHD.

Med fire ganger så mange piksler som 4K – faktisk over 33 millioner i tallet – snakker vi i første omgang om en betydelig økning i båndbredde. Her går det fra 18 Gbps hos HDMI 2.0 til 48 Gbps med ukomprimert data hos HDMI 2.1.

Dette krever dog at du investerer i en ny kabel, som har fått det treffende navnet «Ultra High Speed HDMI Cable». Men har du først råd til en 8K-skjerm, har du jammen råd til en ny kabel også. Den bruker for øvrig de samme A-, C- og D-kontaktene vi kjenner fra før og er bakoverkompatibel.

Med HDMI 2.1 i hver ende er det da støtte for ukomprimert 4K med 120 Hz oppfriskningsrate eller 8K med 60 Hz oppfriskningsrate. Over dette må vi over på komprimering (DSC – Display Stream Compression), og vi når taket med anstendige 10K-oppløsning med 120 Hz og 12-bit 4:2:0-fargekoding, eventuelt 10K60 med 12-bit 4:4:4.

10K-oppløsning er for øvrig 21:9-versjonen av 8K UHD, som vil si anstendige 10240 x 4320 piksler.

Foruten dette kan kabelen fungere som en 100 Mbit/s nettverkskabel og overfører naturligvis lyddata også. Litt mer om dette senere.

Enda heftigere HDR

«High Dynamic Range» er noe som dukker opp på stadig flere TV-er og dataskjermer. Med HDMI 2.1 får HDR «Dynamic» foran seg og blir på den måten enda bedre.

Dynamisk HDR betyr at tilhørende HDR-data kan sendes med hver enkelt billedrute dersom det er behov for det. I dag er disse dataene statiske ettersom de kun sendes på begynnelsen av datastrømmen. I praksis skal dette bety et enda større spenn i farger, kontraster og lysstyrke.

Når vi først er inne på farger – også fargerommet BT.2020 er støttet i HDMI 2.1.

Si hei til eARC

En annen nyhet i HDMI 2.1 er en forbedret versjon av HDMI ARC (Audio Return Channel). Denne heter kort og greit eARC, der e-en står for «enhanced».

Med eARC får du støtte for siste skrik i lydformater til hjemmekinoen din med ukomprimert 5.1- og 7.1-surroundlyd. Men det stopper ikke der – her er det nemlig støtte for hele 32 samtidige og ukomprimerte lydkanaler.

Har du en drøm om objektbasert lyd, er det bare å glede seg til HDMI 2.1 og eARC.

Bedre bildeoppfriskning

En rekke andre nye teknologier har også kommet på plass. Spesielt interesserte kan straks lære seg QMS (Quick Media Switching), QFT (Quick Frame Transport) og ALLM (Auto Low Latency Mode). Førstnevnte forsøker å kutte ned på tiden det tar å bytte mellom forskjellige mediekilder eller -strømmer, mens de andre prøver å få videostrømmene til å gli så godt som mulig.

De spillinteresserte blant oss vil nok likevel heller bite seg mest merke i VRR – Variable Refresh Rate. Dette er en teknologi som skal sørge for å dytte ut bildene i videostrømmen i den takten grafikkortet faktisk klarer å rendre dem, altså uten en fast oppfriskningsrate.

I praksis skal dette betyr mindre lag, hakking og «riving» under spillingen. Altså snakker vi om et alternativ til Nvidias G-Sync eller AMDs Freesync, og i likhet med disse må VRR da støttes av enhetene i begge ender av HDMI-kabelen for at det hele skal fungere.

Kjenner du til HDMI-CEC?

