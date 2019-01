Slik er DNBs nye mobilbank

Denne måneden slipper DNB en ny versjon av mobilbank-appen sin. Det blir den største overhalingen av appen siden den først gjorde sin ankomst i 2008, og kan bli litt av et sjokk for de 750 000 DNB-kundene som bruker mobilbanken i dag.

– Vi gjør noe litt annet enn andre banker. Vi har ingen beta-versjon eller prøveperiode for kundene. Vi ruller ut den samme oppdateringen til alle kundene våre i januar, og da vil appen se helt ny ut, forteller Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet hos DNB til Tek.no.

Vi har fått prøve en lukket prøveversjon av den nye mobilbanken, og førsteinntrykket vårt av appen er godt. Til tross for at det er en rekke begrensninger i appen er det likevel et stort skritt opp fra dagens app. Og det er ikke bare utseendet som har fått en overhaling, men også selve kjernekoden, får vi forklart av Oskar Nordström, produkteier av mobilbank hos DNB.

– Vi har bygd opp appen helt fra bunnen av. Appen brukere har i dag har vært videreutviklet fra kode som strekker seg helt tilbake til den første utgaven i 2008, og nå var det på tide med en overhaling, forteller Nordström.

Han sier at i dag brukes appen mellom 80 og 90 prosent av tiden til hverdagsbanktjenester, slik som å sjekke saldo og betale regninger, og det er nettopp den funksjonaliteten de har fokusert på til å begynne med.

Fremover vil imidlertid appen utvikles, og nye tjenester og funksjoner skal komme til:

– Vi er 55 faste personer i teamet som jobber med appen i dag, og alle sammen skal fortsette å jobbe med appen selv etter lanseringen. Vi anser ikke appen som ferdig nå ved lansering. Vi har mange planer fremover, sier Nordström.

Slik er den i bruk

Første gang du åpner opp den nye appen, vil du bli bedt om å logge inn med BankID. Dette trenger du heldigvis bare å gjøre én gang, for å validere enheten. Resten av tiden kan du logge inn med langt smidigere løsninger, som fingeravtrykket ditt, eller via ansiktsgjenkjenning for mobiler som støtter det.

Du forblir også innlogget hvis du trykker på noen av lenkene som tar deg til nettleser-versjonen av mobilbanken, som fortsatt er nødvendig for en rekke forskjellige tjenester.

Ved lansering er det bare en håndfull funksjoner som er støttet i appen; De såkalte hverdagsbanktjenestene, som gjør at du kan:

Betale regninger

Overføre penger mellom kontoene dine

Sjekke saldo

Det er ikke akkurat mye, men til gjengjeld fungerer de få funksjonene godt.

Alle kontoene dine listes opp så fort appen åpnes, og du kan se saldo på samtlige ved første øyekast. E-fakturaer som trenger oppmerksomhet blir liggende rett under kontooversikten, og kan enkelt behandles med et trykk.

For å overføre penger mellom kontoer har du en rekke forskjellige måter å gjøre det på. Du kan enten gå til betalingsmenyen og «betale» din egen konto, eller så kan du sveipe til siden på en av kontoene, og trykke på «Fyll på» eller «Betal». En tredje måte lar deg holde fingeren på en konto og deretter dra den over en annen, for å deretter flytte penger mellom de to kontoene.

– Vi har sett på bruksmønstrene til brukerne våre, og vi har lært at brukerne våre har helt forskjellige ideer om hvordan man bør gjør noe så enkelt som å overføre penger mellom sine egne kontoer. Derfor har vi flere måter du kan gjøre nøyaktig samme ting på for å innfri mange forskjellige forventninger, forteller Nordström.

Manglende funksjoner

Det finnes imidlertid langt mer du kan gjøre via banken enn å betale regninger og overføre penger mellom kontoene dine. Men da kan du ikke bruke appen, i hvert fall ikke foreløpig.

I menyene i mobilbankene kan du få inntrykk av at du har en rekke valgmuligheter, slik som å opprette en sparekonto, sjekke lånet ditt eller bestille et nytt kredittkort, men alle disse knappene leder deg til DNBs nettsider i stedet. Det er altså ikke innebygd i appen, selv om du fortsetter å være innlogget hvis du trykker deg videre til nettleseren.

Det samme gjelder ett av menypunktene i appen som heter «Pengebruk», som er helt grået ut. Her skal du etter hvert få en oversikt over hvordan du bruker penger, og hva pengene går til. Dette er neste planlagte utvidelse av appen, men nøyaktig når det slippes får vi ikke vite.

– Det er en del kompliserte bruksområder som vi har lyst til å gjøre riktig før vi lanserer den for alle. For eksempel vil de fleste slike tjenester kategorisere all pengebruk du gjør på en bensinstasjon som «drivstoff», men vi ønsker at appen skal forstå at hvis du bare bruker 15 kroner her og der på en bensinstasjon så er det fordi du kjøper noe helt annet enn drivstoff. Først da vil en automatisert tjeneste som dette være virkelig nyttig, forklarer Nordström.

Fremtidige planer

Foreløpig vegrer de fleste av oss for å gjøre større operasjoner via mobilen, som å ta opp et nytt lån. Da bruker de fleste av oss heller PC-en.

Øyvind Westby Brekke og Oskar Nordstrøm. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

– Vi pleier å si at små skjermer er for små beløp, og stor skjerm for store beløp, og slik har det vært for de fleste. Men jeg tror det vil være en endring i den mentaliteten fremover, forteller Øyvind Westby Brekke, direktør for digital innovasjon personmarked.

– Akkurat nå har vi fokus på hverdagsbanken når vi har utviklet appen, men med et enkelt brukergrensesnitt som gir mye kontroll, kan vi etter hvert bruke appen til tyngre tjenester.

Kan bli konkurranseutsatt til høsten

I år ruller EU ut det såkalte PSD2-direktivet (Revised Payment Services Directive), som på godt norsk kan kalles betalingstjenestedirektivet. Det vil sannsynligvis bli gjeldende i Norge fra høsten 2019, og vil tvinge bankene til å tilgjengeliggjøre kundedata de tidligere har tviholdt på.

Det åpner opp for at tredjepartsapper kan få tilgang til enkle bankdata som saldo og betalingsinformasjon, naturligvis med brukernes godkjenning. Sagt med andre ord, du kan gjøre de samme tingene som DNBs mobilbank tilbyr via appen sin, via en tredjepartsapp. Dermed kan vi få konkurranse i et appmarked der storbankene tidligere har hatt monopol.

Med DNBs nye mobilbankapp vil de komme konkurrentene i forkjøpet:

– Når PSD2 trer i kraft, blir det hverdagsbankkonkurranse når andre tjenester som ikke er banker kan tilby saldooversikt og bankinitiering. Da må vi passe på å være minst like gode som dem på den biten, samtidig som vi slår dem på tillit blant brukerne, forteller Westby Brekke.

Han sier at brukere foreløpig stoler langt mer på bankene enn tredjepartstjenester, men at differansen minker hvert år.

– Derfor er det viktig for oss at vi gjør alt så sikkert som mulig for å ikke miste tilliten vi har fra brukerne. Det er også derfor det har tatt oss litt tid å få appen ut på markedet, for å ikke gjøre noen sikkerhetskompromisser, sier Westby Brekke.

Les også: Vipps åpner opp for barn