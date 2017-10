Slik bytter du musikkstrømmetjeneste

Det er et herk å bytte musikkstrømmetjeneste i dag. Spillelistene dine er låst inne, og det kan virke som at ingen av de populære strømmetjenestene har lyst til å snakke med hverandre. Ingen vil lage et felles system for å kunne overføre spillelister, og den manuelle jobben er enorm hvis du faktisk vil ha med deg spillelistene hvis du bytter beite.

I dag er det faktisk bare Apple som som har et slags system for å overføre spillelister fra Apple Music.

Apple Music lar deg nemlig eksportere alle spillelistene dine til flere ulike standardformater. Dette er imidlertid til liten hjelp foreløpig, ettersom ingen av konkurrentene leser disse åpne formatene. Spotify har på sin side muligheten til å hente spillelister fra Apple Music for deg.

Dermed blir resultatet at du enkelt kan gå fra Apple Music til Spotify, men ikke motsatt vei. Mellom Tidal/Spotify/Google Music møter du også en dør som er lukket og låst.

Tjeneste Eksport av spilleliste Import av spilleliste Apple Music Ja, til standardformat Ja, fra standardformat Google Music Nei Nei Spotify Nei Kun fra Apple Music Tidal Nei Nei

Heldigvis finnes det en løsning. På nettet finner vi nemlig en håndfull tredjepartstjenester som ønsker å hjelpe deg med å overføre spillelister mellom strømmetjenester.

Én av dem, Soundiiz, anbefales til og med av Tidal selv.

Ved siden av Soundiiz finner vi blant annet Stamp og Musconv, men vi anbefaler deg å gå for førstnevnte. Vi prøvde dem alle, og det var Soundiiz som ga den mest sømløse og minst begrensende opplevelsen om du ikke vil åpne lommeboka.

Vi har verifisert at tjenesten støtter utveksling av spillelister mellom «de tre store», Spotify, Tidal og Apple Music. I tillegg kommer Microsofts strømmetjeneste Groove, som snart legges ned, og Deezer for de som bruker denne. For Google Music kreves et abonnement som koster penger.

Slik overfører du spillelistene dine

Å overføre spillelister med Soundiiz er lett og noe alle kan gjøre.

1) Gå til Soundiiz og opprett en konto.

2) Koble til tjenesten du har spillelister hos og som du ønsker å forlate i venstremargen.

3) Gjør det samme for tjenesten du vil overføre spillelistene dine til.

i dette eksemplet har vi koblet til både Spotify, hvor vi er kunde, og Tidal, som vi ønsker å overføre Spotify-spillelistene til.

Slik henter du spillelister til Soundiiz fra Apple Music.

OBS: Apple Music krever ingen pålogging. Her får du i stedet mulighet til å importere spillelister fra en URL (internettadresse) eller en tekstfil. URL-en til en Apple Music-spilleliste finner du ved å høyreklikke på den i iTunes, velge «Del spilleliste» og «Kopier kobling».

4) Nå skal du ha fått opp alle spillelistene dine, og alt er klart for å overføre dem til den nye strømmetjenesten din. Klikk på «Convert»-symbolet bak hver enkelt spilleliste for å starte.

5) Klikk deg gjennom alle informasjonsboksene nedenfor. Her velger du hvilken strømmetjeneste du vil overføre spillelisten din til, og du får mulighet til å gi den nytt navn samt se hvilke låter den nye tjenesten ikke har eller som du kanskje må søke opp selv.

Når spillelisten overføres kan du blant annet se hvilke låter som ikke er tilgjengelig eller er funnet hos den nye tjenesten.

Slik ser det ut når en spilleliste med låter fra Agnes Obels «Aventine» er overført fra Spotify til Tidal. Spillelisten nederst er kurert av Spotify og koster penger å overføre, men kopier over filene til en egen spilleliste i strømmeprogrammet ditt, så slipper du å åpne lommeboka.

6) Spillelisten er overført og ligger nå å venter på deg på din nye strømmetjeneste. Denne prosessen kan du så gjenta for alle spillelistene dine.

Såkalte kurerte spillelister, eller spillelister som en strømmetjeneste selv setter sammen og vedlikeholder kan ikke overføres på samme måte da de krever et betalt abonnement hos Soundiiz. Et enkelt triks for å likevel få med seg låtene fra slike lister helt gratis er å kopiere dem over til en ny, egen, spilleliste før du slukker lyset hos din gamle strømmetjeneste.

OBS: Ettersom du i eksempelet med Soundiiz gir fra deg passord for flere av dine strømmetjenester til en tredjepart anbefales det at du etter overføring av spillelister kobler kontoene dine fra Soundiiz og deretter bytter passord på strømmetjenestene dine.

Hvorfor skal det være så vanskelig?

Det er ganske irriterende at det skaø være såpass vanskelig å bytte musikkstrømmetjeneste.

Over flere år har Spotify gitt meg muligheten til å plukke nesten alt jeg har ønsket meg fra de velfylte hyllene deres og legge dem i mine «egne» hyller. Etter mine regler har jeg katalogisert låter og artister på sjanger, stemning, årstid, avspillingsenhet, anledning, humør, ukedag og mer til. Superhendig, men i prosessen har jeg også latt meg fange.

Hvorfor ser vi ikke funksjoner for utveksling av spillelister i enda større grad, og hvorfor er ikke dette standardfunksjonalitet hos strømmetjenestene? Vi hørte hva forbrukerrådet mener om praksisen til strømmegigantene.

Forbrukerrådet: – Slik vil vi ikke ha det

Fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, mener manglende dataportabilitet kan bidra til at forbrukere låses inne i tjenester de helst vil forlate. Foto: Kjell Håkon K. Larsen

Innelåsende effekter er og har alltid vært et stort problem for forbrukerne, mener Finn Myrstad, som er fagredaktør for digitale tjenester i forbrukerrådet.

– Spillelister opparbeides over mange års bruk. Å starte på «scratch» i en ny tjeneste kan for mange bli en for stor terskel for å flytte til en annen tjeneste, også selv om tjenesten man bruker for eksempel bytter vilkår eller øker prisen dramatisk. Slik kan manglende dataportabilitet bidra til at forbrukerne låses inne i tjenester de helst vil forlate. Slik vil vi ikke ha det, er den klare talen fra Myrstad.

Myrstad drar en parallell til da Forbrukerrådet selv undersøkte treningsarmbånd, hvor de fant at mens flere aktører tillot brukerne å laste ned treningsdata, ga dette ingen reell portabilitet for brukeren ettersom ingen tillot å laste opp treningsdata fra konkurrenten.

Fagredaktøren mener videre tjenestene kan ha mye å vinne på å være mer åpne, eller rett og slett vise god skikk:

– Å legge til rette for dataportabilitet, og å gjøre det enkelt både å laste ned fra egen tjeneste eller å laste opp fra en annen tjeneste, viser selvtillit og kan være et mulig fortrinn for de selskapene som går foran, avslutter han.

Dette svarer strømmetjenestene

Tidal er de eneste som svarer på forespørselen vår, og det virker ikke som de har tenkt til å gå i bresjen for lettere flytting av spillelister:

– Vi har foreløpig ikke diskutert denne muligheten, er nemlig det korte svaret vi får etter å ha stilt selskapet spørsmål om de vil tilby sine abonnenter å eksportere ut spillelistene sine.

Tidal svarer ikke på hvorfor funksjonen ikke er implementert, og ønsker heller ikke mene noe om hvorvidt en eksporteringsfunksjon vil gjøre det enklere for folk å prøve ut strømmetjensten for første gang, eller for den saks skyld for eksisterende abonnenter å forlate den.

Spotify har ikke svart på våre gjentatte forespørsler.

Går du med tanker om å bytte musikkstrømmetjeneste?

Fortell oss gjerne hvorfor, eller hva som eventuelt stopper deg i kommentarfeltet!