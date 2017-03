Slik blir Samsungs billigste 2017-modell

For omtrent ni måneder siden svingte Samsungs billigste 2016-modell med nogenlunde ålreite spesifikasjoner innom kontorene våre, i form av Galaxy J5 (2016). Den viktigste egenskapen var definitivt metallrammen, som gjorde at telefonen skilte seg ut i markedet. Også en AMOLED-skjerm var blant høydepunktene.

Nå ser etterfølgeren Galaxy J5 (2017) ifølge GSMArena ut til å være på marsjfart mot lansering, og vi har blant annet fått lekket nær sagt alle spesifikasjonene og et bilde som sier noe om designretningen telefonen tar i år.

Bildet vi har er riktig nok sannsynligvis av storebroren Galaxy J7 (2017), men at de to modellene vil ligne sterkt på hverandre er det nok liten tvil om. Dermed er det tilforlatelig å tro at også Galaxy J5 (2017) får disse viktige utvendige endringene, skal vi tro bildet:

2,5D-glass : Skjermen på den nåværende Galaxy J5 (2016) er flat, i motsetning til veldig mange andre modeller på markedet. Skal vi tro bildet, vil den nye modellen få en skjerm som buer ut mot sidene.

: Skjermen på den nåværende Galaxy J5 (2016) er flat, i motsetning til veldig mange andre modeller på markedet. Skal vi tro bildet, vil den nye modellen få en skjerm som buer ut mot sidene. Metallbakside(?) : Baksiden på Galaxy J5 (2016) var av klassisk billig-plast, men ut i fra bildet kan det se ut til at det nå blir i alle fall noe metall å finne her. Et metallbånd ser ut til å strekke seg over kameraet og blitsen, men om også resten av baksiden er metall er usikkert.

: Baksiden på Galaxy J5 (2016) var av klassisk billig-plast, men ut i fra bildet kan det se ut til at det nå blir i alle fall noe metall å finne her. Et metallbånd ser ut til å strekke seg over kameraet og blitsen, men om også resten av baksiden er metall er usikkert. Nedovervendt høyttaler: Det er ingen synlig høyttaler på bildet, hvilket kanskje betyr at den tidligere bakovervendte høyttaleren blir å finne på undersiden.

Hvordan det som høyst sannsynlig er en metallramme blir seende ut, vet vi ikke. Bildene viser så langt bare fronten og baksiden.

Mer eller mindre spikrede spesifikasjoner

Dette er dagens Galaxy J5-modell, med metallramme og flat skjerm. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

På spesifikasjonssiden vet vi mye mer, og sannsynligvis har vi allerede nå de fleste spesifikasjonene for årets billig-Galaxy på bordet. Dette kommer etter at telefonen både har tatt en tur innom GFXBench og også Geekbench. Om ytelsestestene stemmer, kan det være snakk om en real oppgradering her – tallene er nærere dobbelt så høye som de vi fikk under test av Galaxy J5 (2016).

Spesifikasjonene ellers kan se ut til å bli omtrent slik:

Skjerm : 4,8 tommer, 1 280 x 720 piksler

: 4,8 tommer, 1 280 x 720 piksler Prosessor : Exynos 7870, 8 x Cortex A53 @ 1,5 GHz, ARM Mali-T830 GPU

: Exynos 7870, 8 x Cortex A53 @ 1,5 GHz, ARM Mali-T830 GPU Minne (RAM) : 2 GB

: 2 GB Lagringsplass : 16 GB + minnekortplass

: 16 GB + minnekortplass Hovedkamera : 12 megapiksler

: 12 megapiksler Frontkamera : 12 megapiksler

: 12 megapiksler Operativsystem: Android 7.0 Nougat + Samsungs tilpasninger

Dette skal visstnok være Galaxy J7 (2016). Foto: Samsung/@evleaks

Det er flere ting verdt å merke seg her. For det første har skjermstørrelsen gått ned fra 5 til 4,8 tommer, en nyhet i seg selv i disse brettmobil-tider. For det andre er prosessoren nå Samsungs egen, og den har åtte kjerner å rutte med kontra fire i den Qualcomm-produserte brikken i dagens modell.

Videre er både hovedkameraet og frontkameraet på 12 megapiksler, men om blitsen fra i år er å finne på fremsiden vites ikke. Utover dette vet vi lite, men modellen vil komme med nyeste Android og Samsungs egne tilpasninger på toppen.

Om fingeravtrykksleser eller andre fiksfakserier blir å finne her er ukjent, men om telefonen skal ha sjans til konkurrere med mange av årets konkurrenter kan det være et sjakktrekk fra Samsungs side.

Både Galaxy J5 (2017) og Galaxy J7 (2017) forventes lansert i løpet av få uker, kanskje i samband med lanseringen av Samsungs nye toppmodell, Galaxy S8.

Fikk du ikke med deg testen vår av årets modell?

TEST: Samsung gjør mye riktig med Galaxy J5 (2016) »

(Kilde: GSMArena, GFXBench, Geekbench, PhoneArena)