Apple dreper iTunes. Slik blir MacOS Catalina

Under utviklerkonferansen WWDC kunne Apple avsløre deres nyeste Mac-operativsystemet, kalt MacOS Catalina.

De begynte presentasjonen med å gå igjennom hele historien til iTunes, programmet som begynte som et enkelt musikkprogram, men som har blitt et alt-mulig-program for Apple.

Dette gjorde de selv narr av under presentasjonen:

– Mange har spurt oss: «Er det mer Apple kan stappe inn i iTunes?» Ja da!

– Hva med Kalender i iTunes?

– Hva med Mail i iTunes?

– Hva med Safari i iTunes?

– NAILED IT!

Men så kom den faktiske beskjeden: iTunes forsvinner.

De dreper rett og slett iTunes

I stedet for å stappe alt inn i én app, separerer Apple de viktigste delene i tre forskjellige apper: Musikk, Podcast og TV.

Når du kobler til iPhonen eller iPaden din til Macen vil ikke lenger iTunes poppe opp –i stedet kan du finne sync-mulighetene med iOS-enheten i Finder.

Musikkappen ser rett og slett ut som iTunes, men uten alt ekstra tilbehør. Rett og slett en enkel og grei musikkapp, med navigering via en meny på venstresiden.

Podcastappen ser også veldig ut som iTunes, med navigering på venstresiden med noen enkle menyvalg som «nylig lagt til» og «lytt nå».

TV-appen har fått en solid overhaling i forhold til iTunes, hvor venstremenyen er fjernet og det ser mer ut som en hybrid av Apple TV-appen og en desktop-app, med menyvalg helt i toppen. TV-appen vil forøvrig også få støtte for 4K HDR-avspilling (HDR 10 og Dolby Vision) og Dolby Atmos.

Sidecar – iPad som en sekundær skjerm til Macen

Via en ny funksjon i MacOS kalt Sidecar kan du nå spre skjermbildet trådløst fra Macen og over til iPaden din. Dette fungerer begge veier, så du kan tegne på iPaden og bruke det som et ekstern tegnebrett til Macen.

Stemmestyring av Mac og iPhone

Apple har gjort det mye lettere å styre både MacOS og iOS via stemmen, med både nye funksjoner og bedre stemmeforståelse. Om dette fungerer like godt på norsk som på engelsk, som de demonstrerte på scenen, får vi vente og se.

«Finn min»

Apple slår sammen alle forskjellige «Finn min»-funksjoner, som «Finn min iPhone» og «Finn min Venn» til en app helt enkelt kalt «Finn min».

De har også gjort det enklere å finne Macbooken din, ved å gjøre det mulig å finne den selv om den er frakoblet nettet. For selv om du har lukket den vil den sende ut et bluetooth-signal i ny og ne til iPhoner og iOS-enheter i nærheten, som langt oftere er koblet til en Wifi-nett eller mobilnett. På denne måten kan man lokalisere Macbooken sin, selv om den ikke er direkte koblet til nettet.

Fra scenen blir det tydeliggjort at dette er helt kryptert og anonymt, slik at ingen andre enn deg vil kunne finne Macen din.

Catalyst - veien over fra iPad til MacOS

Catalyst er navnet Apple har gitt apper som skal ta veien over fra iOS og iPadOS og over til MacOS. Det har allerede vært aktivert i flere apper på MacOS Mojave, men det var visst bare steg 1. Nå skal det bli enklere for iPad-utviklere å flytte appene sine over til MacOS.

Apple hevder det er så raskt og enkelt at det bare skal ha tatt et par dager for flere utviklere å ha fått appene sine over fra iPad og til MacOS.

– Nå er iOS-utviklerne våre Mac-utviklere også, sier en av utviklerne som har blitt dratt opp på scenen.

RealityKit og Reality Composer

Apple avslørte også en rekke verkøy for utviklere for å lage fotorealistiske AR-produkter via noe de kalte RealityKit og Reality Compser. Apple har i flere år sagt at AR er det neste, store satsningsområdet deres, og det slutter nok ikke med det første.

De viste flere demoer på scenen av hvordan de ved hjelp av de nye utviklerverktøyene klarer å løpende spore bevegelser til mennesker via mobilkameraet, og hvordan de klarte å tegne opp virtuelle skapninger rundt mennesker som bevegde seg i et rom.

Det var også en demonstrasjon av MineCraft, som viste frem hvordan det kunne være å bygge Minecraft-bygninger direkte på et bord.

Dette er langt ifra første gang Apple har hatt en lignende demonstrasjon som dette på scenen, men de blir stadig mer imponerende. Kombinasjonen av objektsporing og bevegelsessporing klarte de å gjøre en rekke forskjellige nye triks.

Nye MacOS slippes som beta i dag for utviklere, og blir tilgjengelig for resten av oss i juli i en testversjon. Den endelige versjonen slippes imidlertid ikke før til høsten.

