Slår ring om Huawei – oppfordrer til Apple-boikott

Kinesiske selskaper slår nå ring om Huawei – noe rivalen Apple får merke. Et av selskapene i landet truer med å beslaglegge Apple-produktene til sine ansatte – og sparke dem som ikke overholder dette.

Boikotten av Apple sine produkter kommer trolig som et resultat av at finansdirektøren i Huawei, Meng Wanzhou, ble pågrepet i Canada i starten på desember, melder Nikkei Asian Review

Støtter Huawei

I kjølvannet av arrestasjonen har kinesiske myndigheter fordømt dette på det sterkeste. I tillegg har det blitt lagt ut en artikkel på sosiale medier, hvor det oppfordres til å subsidiere Huawei-produkter.

Stadig flere viser nå sin støtte, hvor mange selskaper nå subsidierer mellom 10 og 20 prosent av kjøpssummen dersom ansatte kjøper en mobil fra Huawei. Mens andre strekker seg lenger. Shanghai Youluoke Electronic and Technology er et eksempel som trekkes frem, hvor hver ansatt får to mobiltelefoner fra Huawei.

Andre selskaper velger å gjøre det på helt andre måter. Rapporten viser også til et bryggeri, som gir ansatte og kunder som kjøpt en mobiltelefon fra Huawei, gratis alkohol tilsvarende 30 prosent av kjøpssummen på produktet.

Boikotter Apple

Siden Apple er det selskapet som kniver med Huawei om å være den nest største mobilprodusenten i verden, og er amerikanske, får de også merke den kinesiske misnøyen.

Rapporten viser at selskaper nå truer sine ansatte med ulike straffer dersom de fortsetter å kjøpe mobiler fra Apple. Noen av straffene går ut på å gi bøter i samme størrelsesorden som prisen på iPhonene som kjøpes, mens andre sier de vil holde tilbake eller kutte i bonusordninger.

En maskinprodusent som er lokalisert i Shenzhen, samme sted som Huawei, har gått så langt som å true med å beslaglegge Apple-mobiler, og sparke de som ikke overholder dette.

Løslatt mot kausjon

Tidligere denne måneden ble Meng Wanzhou pågrepet i Canada, grunnet en arrestordre fra USA. Hun anklages for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran.

Meng ble løslatt mot kausjon, pålydende 10 millioner kanadiske dollar, eller omlag 63 millioner norske kroner.

I tillegg måtte Meng levere fra seg passet sitt, samt at hun ikke får oppholde seg utendørs på visse tider av dagen. Hun blir konstant GPS-sporet og overvåket hele døgnet rundt.

Apple ble for øvrig midlertidig forbudt å selge enkelte produkter i Kina etter et søksmål fra brikkeprodusenten Qualcomm nylig. Selskapet skal ha gjort en programvareendring for å komme rundt forføyningen.

