Skjermopptaket i iOS 11 kan ta opp videosamtaler uten at mottakeren er klar over det

På tirsdag slapp Apple en ny oppdatering av mobiloperativsystemet sitt. Med iOS 11 får du tilgang til en rekke fine nye funksjoner, men det er spesielt én av dem som har fått ekstra mye oppmerksomhet de siste dagene: Muligheten til å gjøre videoopptak av alt som skjer på skjermen.

Nyttig, men lett å misbruke

Du kan få tilgang til den nye videofunksjonen via kontrollpanelet, slik at du bare trenger å sveipe opp fra bunnen av skjermen og trykke på en knapp. Deretter blir alt du gjør på skjermen tatt opp, og lagret som et videoklipp på mobilen.

Dette kan være en veldig nyttig funksjon, men den kan også by på mye trøbbel hvis den blir misbrukt.

Som The Independent skriver kan funksjonen for eksempel brukes til å ta opp videoer på Snapchat eller FaceTime-samtaler, uten at avsenderen aner noe som helst.

VI testet dette i redaksjonen, og det stemmer at man helt enkelt kan aktivere skjermopptak på mobilen før man åpner en Snapchat-video, og hele videoen blir tatt opp uten at avsenderen får noe som helst varsel.

Vi har kontaktet Snap Inc for å høre om de jobber med en funksjon for å varsle avsenderen om videoopptak, på samme måte som de varsler om skjermbilder.

Oppdatert: I en e-post til Tek.no bekrefter Snap Inc at de er klar over den nye iOS 11-funksjonen, og at de jobber med en versjon av Snapchat som skal kunne detektere at et skjermopptak blir tatt. Dette forutsetter at avsenderen har den nyeste versjon av Snapchat (som ennå ikke er tilgjengelig i App Store).

Netflix, HBO Nordic, Viaplay og andre strømmetjenester viser bare et svart bilde hvis du prøver å ta et opptak. Kanskje Snapchat bør gjøre noe lignende?

For alle som sender avslørende videoer av seg selv via Snapchat, som åpenbart mange gjør, bør dette være nok en grunn til å tenke seg om et par ganger ekstra før man trykker på "send".

Opptaksfunksjonen fungerer på tvers av de fleste apper og menyer, og til og med på videotjenester som YouTube. På strømmetjenester som HBO Nordic, Viaplay og Netflix fungerer det imidlertid ikke. På de appene blir videoen du prøver å filme helt svart, mens menyknapper og andre elementer rundt blir med i opptaket.

Slik bruker du skjermopptak-funksjonen

Du kan aktivere funksjonen ved å gjøre følgende enkle steg:

Gå til innstillinger --> Kontrollsenter --> Tilpass kontroller Trykk på det grønne tegnet ved siden av «Skjermopptak» Plasser den der du vil Sveip opp fra bunnen av skjermen, og trykk på den nye skjermopptak-knappen

For å avslutte videoopptaket trykker du på den røde stripen helt øverst på skjermen.

OBS: Selv om det åpenbart er teknisk lett å ta en skjermvideo av Snapchat-videoer, betyr ikke det at det er noe du bør gjøre. Opplys i så fall motparten om at du har tatt et opptak av videoen.

Slik aktiverer du skjermopptak i iOS 11.

