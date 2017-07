Skal Apple gi iPhone avanserte «utvidet virkelighet»-egenskaper?

Det er ingen hemmelighet at Apple har store ambisjoner på utvidet virkelighet-feltet, og nå tyder en ny patentsøknad på at selskapet også har store planer når det gjelder mobiltelefonene sine på dette området. Det melder Apple Insider.

Det nye patentet omhandler et konsept som skal gjøre det mulig å legge interaktiv, digital informasjon oppå virkelige omgivelser på mobilskjermen.

Hensikten skal blant annet være å gi brukeren informasjon om omgivelsene, eller såkalte «points of interest», som er begrepet som benyttes i patentteksten. Den virtuelle informasjonen på skjermen kan være alt fra lyd og bilde til tekst og video.

Illustrasjonsbilde fra patentdokumentet.. Foto: USPTO

Flere bruksområder

Bruksområdene til løsningen kan for eksempel være å guide turister som befinner seg på fremmede steder, eller simpelthen gjøre det lettere å orientere seg generelt sett. Den virtuelle informasjonen vil være interaktiv på den måten at man for eksempel kan trykke på interessepunktene på skjermen for å få tilgang til flere opplysninger.

Apple ser for seg at de virtuelle modellene kan være både to- og tredimensjonale, og systemet kan bruke mobilens GPS til å definere mobilens posisjon i forhold til objektene i de virkelige omgivelsene.

Som Apple Insider peker på inneholder Apples karttjeneste, i likhet med andre karttjenester, allerede interessepunkter, men denne løsningen blir altså en måte å gjøre informasjonen mer intuitiv og tredimensjonal på.

Ennå er det altså kun et patent, og akkurat hvordan løsningen manifestere seg for forbrukere, og ikke minst når, er ennå høyst uvisst. Flere detaljer om konseptet kan du finne i selve patentdokumentet.

