Sjekk når din Tesla Model 3 blir klar

Lanseringen av Tesla Model 3 nærmer seg med stormskritt, og ifølge Tesla-sjefen Elon Musk vil den første bilen være klar allerede på fredag.

Over 400 000 personer har forhåndsbestilt den etterlengtede elbilen, men ingen har så langt fått vite når leveringsdatoen er. Nå har det dukket opp en uoffisiell nettside som skal kunne fortelle ventende Model 3-kunder omtrent når deres bil er klar, ved å regne på et par variabler. Alt du trenger å svare på er følgende spørsmål:

Når forhåndsbestilte du Model 3?

forhåndsbestilte du Model 3? Hvilken modell vil du kjøpe?

modell vil du kjøpe? Hvor bor du?

bor du? Eier du en Tesla-bil i dag?

Deretter vil du få et estimat på når bilen vil være klar.

Varierende leveringstid

Bestilte du for eksempel en Model 3 den 31. mars i fjor, og vil ha den aller beste varianten, du ikke eier en Tesla i dag, får du en forventet leveringsdag 28. juli 2018. Hvis du eier en Tesla i dag, hopper datoen litt fram til 27. mai 2018. Hvis det holder med tohjulstrekk hopper datoen enda lengre frem, til 11. februar 2018.

Leveringstiden varierer basert på når du bestilte, hva slags modell du vil ha, om du allerede eier en Tesla og hvor du bor. Foto: Skjermdump,teslanomics

Disse resultatene bør du imidlertid ta med en solid klype salt.

Utvikleren av tjenesten, Ben Sullins, sier selv at dette bare er grove estimat, og at han ikke har nøyaktig innsikt i hvordan Teslas køsystem fungerer. Han har imidlertid basert tallene på data gitt ut av Tesla om antallet forhåndsbestillinger, og uttalelser fra Elon Musk hvor han har sagt at tidligere Tesla-eiere, og California-beboere, vil bli prioritert.

Du kan høre Sullins selv forklare hvordan algoritmen fungerer i videoen under, eller lese en enda mer detaljert forklaring på Tesla Motor Clubs' forum.

345 kilometer rekkevidde

Konfigurasjonsmodulen for dem som har forhåndsbestilt Model 3 skal rulles ut gradvis fra og med slutten av denne måneden, omtrent samtidig som de første bilene leveres ut.

Foreløpig gjenstår en del detaljer rundt egenskapene til Model 3. Tesla har angitt en rekkevidde på minst 345 kilometer etter den rimelig strenge amerikanske EPA-standarden.

Den fremste konkurrenten? Opels Ampera-E ser ut til å ha enda bedre rekkevidde enn Model 3, og ligger i omtrent samme prisklasse. Foto: Opel

Det er noe mindre enn Chevrolet Bolt/Opel Ampera-E, som har en oppgitt EPA-rekkevidde på 238 miles eller 383 kilometer.

Model 3 skal kunne akselerere fra 0-100 på 5,8 sekunder, og kommer med maskinvare for autopilot.

Rundt 300 000 kroner?

Prisen er foreløpig angitt til å starte på 35 000 dollar før insentiver i USA, men eksakt norsk pris er ikke kjent.

Til sammenlikning koster billigste Model S 69 500 dollar før insentiver i USA, mens norsk startpris er 597 100 kroner.

En startpris på rundt 300 000 kroner for Model 3 er derfor sannsynligvis et rimelig anslag.