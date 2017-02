Sjekk denne spesielle smarthøyttaleren fra Sonos

Selskapet Sonos er kjent for sine trådløse multiromssystemer, som lar deg strømme musikk fra både Internett-tjenester og din egen musikksamling til høyttalere i flere ulike rom over et dedikert nettverk. Nå kommer det et nytt og ganske uvanlig medlem i Sonos-familien.

Som blant andre Engadget melder skal Sonos lansere en ny smarthøyttaler kalt PlayBase. Produktet er ikke offisielt kunngjort, men dukket opp hos den amerikanske butikken B&H, hvor det nå er slettet.

Det er også registrert hos det amerikanske teletilsynet FCC, hvor produktet beskrives som «trådløs smarthøyttaler».

Foto: Sonos

Stor, flat smarthøyttaler

Siden PlayBase ikke er offisielt kunngjort foreligger ikke mange tekniske detaljer, men det dreier seg tilsynelatende om en stor, flat smarthøyttaler som det kanskje er meningen at man skal plassere TV-apparatet oppå, i stedet for at den skal plasseres foran TV-en.

Som Engadget påpeker ser produktet etter designet å dømme ut til å tilhøre samme kategori som LGs såkalte Soundplate-produkter, som også er flate høyttalere som er laget for å plassere TV-en på.

I likhet med Sonos' lydplanke PlayBar er prisen på PlayBase oppgitt til 699 dollar. Det er dermed blant de dyreste produktene i Sonos' portefølje. I likhet med lydplanken har PlayBase etter bildene å dømme både Ethernet- og optisk lydinngang, men utover dette er informasjonen altså ennå mangelfull.

Med tanke på at produktet allerede har dukket opp hos en butikk er det trolig ikke lenge til vi før en offisiell kunngjøring.

Sony slapp nylig nye strømmehøyttaler: SRS-ZR5 og SRS-ZR7 er begge bunnsolide produkter til en overkommelig pris »