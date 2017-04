Vi fant det aller råeste kabinettet på The Gathering (og trolig i hele Norge)

Tek.no/Hamar: Det er ikke hver dag man ser en datamaskin som er formet som ...vel, alt annet enn en datamaskin.

Jan Erik Vangen (36) fra Sunndalsøra har vært med på TG totalt 13 ganger, og han har alltid hatt med seg en casemod – altså en datamaskin som mildt sagt har et litt mer spesielt kabinett enn de fleste andre.

I år har stiller han med et kabinett som forestiller ingen ringere enn figuren Bastion fra Overwatch!

Har vunnet flere konkurranser

3D-printing er en av Jan Eriks store hobbyer. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

– Jeg har 3D-printet 259 forskjellige deler. Det tok totalt 500 timer å skrive ut alt, og også en del timer å male delene med vannmaling og sette dem sammen, sier Jan Erik.

3D-skriving er en av Jan Eriks store hobbyer. I fjor vant han en 3D-skriver av typen Makerbot Replicator 5th Gen i TGs casemod-konkurranse, og den har vært i flittig bruk siden da – blant annet til å lage nettopp denne casemodden.

– Det er et veldig artig tidsfordriv, og så er det jo veldig gøy at folk syns det jeg lager er kult, da!

Tidligere har han drevet mye med bilstereo, og har tidligere vunnet NM i bilstereo tre år på rad. Han er med andre ord over gjennomsnittet interessert i å fikle med teknikk.

Dukk unna hvis du vil unnslippe Bastions kuleregn! Foto: Andrea Bruer/Tek.no

I Bastions brystkasse finner vi blant annet en 5. generasjons i5-prosessor. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Tidligere år har han hatt med kabinetter som har forestilt både Bender og Leela fra Futurama, og Stewie fra Family Guy. Han har vunnet casemod-konkurranser flere ganger.

To av dem skrev vi faktisk om for lenge siden, og du kan titte på arbeidsloggene hans her:

I år stiller han dog ikke i konkurranse, ettersom konkurransen ikke er åpen for de med sponsede casemodder – og Jan Erik sin casemod er sponset av både Multicom, 3Dnet og Sutech AS.

Mer enn bare et vakkert ytre

Et oversiktelig skilt viser nysgjerrige forbipasserende nøyaktig hva Bastion kan yte. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Du må for all del ikke tro den 70 cm høye maskinen kun er til pynt. Den har også litt krefter å by på: En 5. generasjons i5-prosessor klokket opptil 2.80 GHz, HyperX Impact DDR4-RAM på 8 GB (SODIMM2) og en Intel SSD på 256 GB.

I tillegg har Jan Erik installert en lydmodul, et roterende hode og blå LED-lys i Bastion-kabinettet sitt.

– Alle komponentene er plassert i brystkassen på Bastion, under det roterende hodet. Hodet er koblet til en servo som er programmert til å rotere seg en gang i minuttet, forteller Jan Erik.

Jan Erik har hyggelig selskap i riggen sin. Foto: Andrea Bruer/Tek.no

Yo dawg, I heard you like printers, so I put a 3D printer in your 3D printer

Med nettopp denne maskinen 3D-skriver han noe til et nytt prosjekt:

– Med min eksisterende 3D-printer 3D-printer jeg en splitter ny 3D-printer med! Den skal bli dobbelt så stor som 3D-printeren jeg bruker til å 3D-printe 3D-printeren med.

I tillegg til å 3D-printe en ny 3D-printer har han også 3D-printet blant annet Groot og Tux med denne 3D-printeren i løpet av årets TG.

