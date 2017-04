Sjekk den hjemmelagde Iron Man-drakten

Vi har sett mange eksempler på djerve, hjemmesnekrede innretninger som ikke fremstår som helt risikofrie å bruke, for eksempel «svevesykler» med digre propeller. TechCrunch melder nå om et nytt hobbyprosjekt som også krever et visst mot for å benytte.

En britisk entreprenør ved navn Richard Browning laget nemlig sin egen «Iron Man-drakt» for å sette seg selv i stand til å fly på egen hånd. Innretningen ble nylig demonstrert i en video lastet opp på YouTube.

Det den kreative entreprenøren gjorde var rett og slett å feste små jetmotorer til armene og beina i flere ulike konfigurasjoner, som et alternativ til den såkalte «jetpack»-løsningen vi allerede har sett andre steder.

Foto: YouTube

Krever øvelse

Løsningen er riktignok ikke fullt like elegant og effektiv som originalversjonen vi husker i filmene, men oppfinneren av innretningen klarte i det minste å sveve i luften, om enn ikke på en helt kontrollert måte. Han skal ha oppnådd en høyde på noen fot.

Som man kan se av videoen kreves det en god del øvelse å holde seg svevende og å få til jevn bevegelse fremover, og en del fall ble det også, men etter fikk Browning noenlunde kontroll over bevegelsene. Selv bedyrer han at det ikke er spesielt farlig, og faktisk mindre risikabelt enn sykling i ulendt terreng.

Browning forklarte overfor TechCrunch at innretningen er utstyrt med en dødmannsknapp som må holdes inne hele tiden, slik at motorene automatisk stanser dersom man mister kontrollen. Hastigheten er heller ikke høyere enn normalt løpetempo, og drivestoffet skal være ikke-eksplosivt.

Ennå dreier det seg altså kun om et konsept, og det er trygt å anta at innretningen ikke vil bli tilgjengelig for vanlige forbrukere før ganske langt inn i fremtiden. Demonstrasjonsvideoen kan du se under.

