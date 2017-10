Sitter du klar til å kjøpe nye iPhone X?

Interessen rundt Apples nye iPhone X har vært stor. Ønsker du å slå kloa i denne når salget åpnes den 3. november, kan du fort bli skuffet.

Ifølge en rykende fersk rapport, utarbeidet av analyseselskapet KGI, vil det kun være 2 - 3 millioner mobiler tilgjengelige, melder 9to5Mac.

Antallet høres kanskje imponerende ut, men tradisjonelt pleier Apple å selge rundt ti millioner eksemplarer av en ny mobil bare de første dagene.

Neste fredag, den 27. oktober, kan du forhåndsbestille mobilen, men du bør lese vår sniktitt av iPhone X først.

Fleksibelt kretskort byr på problemer

I rapporten nevnes flere årsaker til at ikke flere mobiler har rukket å bli produsert. Det største problemet skal angivelig være et fleksibelt kretskort som brukes til antennen.

Til denne komponenten har Apple satt strenge krav til kvalitet og holdbarhet, som skal være langt strengere enn de som gjelder for iPhone 8. En av leverandørene av denne komponenten, Murata, har ikke klart å møte disse kravene til selskapet. Og derfor har andre aktører måtte ta seg av produksjonen de første månedene.

Utfordrende kameraløsning

Et annet stort hinder skal angivelig være kretskortet som sitter på vidvinkel-kameraet til mobilen. Her skal oppbyggingen være såpass kompleks at leverandørene har problemer med å masseprodusere delen raskt nok.

Samtidig forteller analysebyrået at tidligere problemer med den nyutviklede ansiktsgjenkjennelsen til Apple nå skal være løst.

De påpeker også at Apple visstnok skal ha senket ambisjonene om produksjonen av iPhone X i fjerde kvartal fra 30-35 milioner, ned til 25-30 milioner.

Samtidig så tyder mye på at produksjonen kan heves med opptil 50 prosent i første kvartal 2018 – sammenlignet med nåværende nivå.

Samsung gnir seg i hendene dersom iPhone X selger godt:

Sjekk hvor mye selskapet tjener på hver mobil Apple selger »

(Kilde: 9to5Mac)