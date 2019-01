773 millioner e-postadresser skal være på avveie

Med ujevne mellomrom klarer datahackere å hente ut passord og andre data fra en eller flere av de mange databasene som finnes der ute. Og ettersom nærmest «alle» krever en eller annen form for registrering nå til dags, skal det med tiden nærmest et mirakel til for ikke ende opp med noen data på avveie.

Nå er det nok en gang dukket opp en mengde e-postadresser og passord som viser seg å være i klørne på folk med tvilsomme hensikter. Dette omtales som den største passordlekkasjen i historien.

Sikkerhetseksperten Troy Hunt har kalt samlingen av 12 000 filer for «Collection #1», ettersom dataene kommer fra mange forskjellige kilder som har blitt samlet og dumpet sammen på verste hackervis.

I rene tall er det snakk om omtrent 773 millioner unike e-postradresser og 21 millioner unike passord.

Collection #1 inneholder data fra en haug forskjellige databaser.

En del av dette er trolig gamle data, men folk flest er jo uansett ikke så flinke til å bytte passord jevnlig, så det kan likevel være gull å finne for visse hackere i disse listene.

Slik sjekker du om du er rammet

Den dårlige nyheten er disse dataene allerede er lekket. Den gode nyheten er at du kan sjekke om din e-postadresse står på lista, og således vite om du bør ta visse grep.

Dette kan du enkelt gjøre via tjenesten «Have I Been Pwned?», som vi også har omtalt tidligere. Nettstedet har en database med e-postadresser og passord som har blitt lekket i forbindelse med diverse hackerforsøk. Tjenesten er nå oppdatert med den nyeste «dumpen», som altså inneholder 773 millioner e-postadresser og 21 millioner passord.

Dersom en e-postadresse du bruker er å finne i denne databasen, bør du i det minste bytte passordet. I tillegg er det anbefalt at du slår på tofaktorautentisering hvis tjenesten støtter dette.

Passordene du bør ligge unna:

