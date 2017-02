Sigma slipper en verdenssensasjon

Mobiltelefonen tar stadig over markedsandeler fra kameraprodusentene, men det er fremdeles et godt stykke opp til systemkameraer med heftig og utskiftbar optikk.

For å ha enda mer å velge blant i sistnevnte kategori har Sigma nå dratt sløret av fire nye objektiver for fullformat.

Her finner vi noe for enhver smak: en 100-400mm f/5-6.3 telezoom, en f/2.8 24-70mm normalzoom, en f/1.8 135mm tele og en f/1.8 14mm vidvinkel.

En verdensnyhet

Sigma 14mm f/1.8. Foto: Sigma

For å starte med den siste, så er Sigma 14mm F1.8 DG HSM | Art et ganske enestående objektiv. Frem til nå har ingen klart å lage en 14mm for 35mm fullformat med såpass stor blenderåpning.

Dette skal kunne gi «a sharply captured subject set against a vast background dramatically blurred with a beautiful bokeh effect» skal vi tro Sigmas pressemateriale.

Den nye 14-millimeteren føyer seg inn i rekken av Sigmas Art-objektiver, som blant annet inkluderer en heftig 50mm med f/1.4.

Vi håper på å se like god kvalitet på både optikk og konstruksjon hos de nye objektivene.

Sigma 135mm f/1.8. Foto: Sigma

Dagens andre fastobjektiv er Sigma 135mm F1.8 DG HSM | Art. Denne brennvidden er blant annet populær til portrettfotografering.

Med en blender ned til f/1.8 vil det blant annet bli spennende å se hvordan dette objektivet står seg mot Canons «The Lord of the Red Rings», som er kjent for sin skarphet.

Normalzoom for «proffene»

Sigma 24-70mm. Foto: Sigma

Det siste objektivet som har fått et Art-stempel i denne omgang er Sigma 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art. Her har vi en zoom som dekker «normalområdet» for fullformat – fra vidvinkel til kort tele.

Et slikt objektiv dekker behovet i en drøss forskjellige situasjoner, og finnes derfor gjerne på kameraet til folk som har fotografi som jobb. Ifølge Sigma er også objektivet ekstra robust for å tåle «profesjonell» bruk, og har værtettet design.

I tillegg til en fast lav blender på f/2.8 har objektivet optisk bildestabilisator.

Sigma 100-400mm. Foto: Sigma

Dagens siste Sigma-nyhet er Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary. Det er ment å være et relativt kompakt, lett og rimeligere alternativ til mer lyssterke telezoomer, og har dessuten optisk bildestabilisering – en stor fordel på litt lyssvake teleobjektiver.

Alle de nye Sigma-objektivene er kompatible med deres USB-dokkingstasjon og Sony E-mount converter MC-11.

Priser og tilgjengelighet er ikke kjent i skrivende stund.

Fotoskolen: (Ekstra)

Vidvinkel er for landskap og boligannonser, mens tele er for sport, fugler og kjendiser. Eller? >>>

(Kilde: Canon Rumors)