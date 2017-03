Sexleketøy-produsent sporet brukerne – må betale svær erstatningssum

Det er en kjensgjerning at mange teknologiaktører har havnet i klammeri med loven på grunn av overvåknings- og sporingsvirksomhet, men noen typer sporing er mer «intime» enn andre. Nå har det dukket opp en ny sak som definitivt tilhører denne kategorien.

Som The Guardian melder har en sexleketøy-produsent nemlig blitt dømt til å betale en klekkelig erstatningssum etter å ha samlet inn heller privat informasjon om brukerne sine.

Mobilappen til produktet skal ha vært svært usikker. Foto: We-Vibe

Produktet det dreier seg heter We-Vibe 4 Plus, som er en bluetooth-tilkoblet vibrator som kan styres via en mobilapplikasjon. Standard Innovation, moderselskapet til produsenten, skal ha benyttet disse smarte egenskapene til å hente inn informasjon om hvordan kundene brukte produktet, og på den måten fått innsyn i kundenes sexvaner.

25,5 millioner kroner i erstatning til brukerne

På bakgrunn av dette ble det rettet et gruppesøksmål mot Standard Innovation som endte med at de aktuelle brukerne ble tilkjent 10 000 kanadiske dollar hver. Til sammen lå erstatningssummen på 4 millioner kanadiske dollar, som tilsvarer cirka 25,5 millioner kroner.

Applikasjonen som kommer med produktet skal ha vært svært usikker, og det skal visstnok ha vært mulig å ta kontroll over produktet simpelthen ved å befinne seg innen bluetooth-rekkevidde.

Standard Innovation sa på sin side i en uttalelse at de har tatt i skritt i retning av å forbedre personvernet og sikkerheten til mobilapplikasjonen. Blant annet lover de at det skal bli mulig for brukere å selv velge hva slags informasjon de vil dele.

Det aktuelle produktet selges for øvrig også i Norge, men det er uvisst i hvilken grad norske brukere har blitt rammet.

