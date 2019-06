Vanlig Office-lisens: 649 kr i året. På Finn.no: 79 kr, én gang

De aller fleste av oss kjenner til Microsofts Office-programmer, som de siste årene har vært tilgjengelig i form av en abonnementspakke kalt Office 365. Disse selges i form av årsabonnement, hvor du betaler 649 kroner i året.

Men på markedsplassen Finn.no kan du for tiden kjøpe det som ser ut som Microsofts Office 365-lisenser for så lite som 50 eller 79 kroner for et livstidsabonnement. Det fremstår selvfølgelig som et røverkjøp sammenlignet med den normale årsprisen.

Liv Tone Otterholt, kommunikasjonsrådgiver i Microsoft Norge. Foto: Microsoft

Men sannsynligheten for at dette er legitime lisenser er forsvinnende lav, noe vi får bekreftet av Microsoft Norge da vi spør om råd:

– Vi må undersøke det ytterligere, men det ser ut som enten piratkopierte lisenser eller misbruk av lisenser, sier kommunikasjonsrådgiver Liv Tone Otterholt i Microsoft Norge til Tek.no.

God kjent svindel

Lisenssvindel som dette er godt kjent på nettet, og beskrives blant annet av teknologientusiasten Antti Koskela på bloggen sin som en farlig og dum måte å spare penger på:

– Kort forklart: Det er en svindel. Du får Office 365 i et par måneder, men du sender verdifull data til røvere. De misbruker dataen din, stjeler passordene og bildene dine, og du betaler dem for å gjøre det, skriver Koskela.

I de fleste tilfeller er det nemlig ikke snakk om lisenser, men en allerede eksisterende konto som kan være en del av en lisens som tilhører en bedrift, en akademisk institusjon eller lignende.

Koden du får tilsendt er dermed ikke en kode for å aktivere en vanlig lisens, men heller et allerede eksisterende brukernavn og passord du bruker til å logge inn og laste ned programvaren.

Kontoen kan bli deaktivert

Innimellom ellers legitime Office-annonser ligger en rekke ekstremt billige annonser som lover livstidstilgang til Microsoft Office 365. Dette bildet er fra før helgen, da det var flere annonser ute enn hva tilfellet er i skrivende stund. Foto: Skjermdump Finn.no

Dette er selvfølgelig et brudd på Microsofts retningslinjer, og du kan risikere at kontoen blir deaktivert. Da vil du kunne miste alt du har lagret på Microsofts servere.

I tillegg vil kontoadministratoren til skolen eller bedriften som eier kontoen høyst sannsynlig kunne ha tilgang til dine filer og/eller brukshistorikk.

Annonsene på Finn.no bruker stort sett ordet «livstidslisens», mens en av selgerne skriver følgende:

– Flere andre på Finn selger samme produkt og oppgir at det er en «lisens», det er feil. Dette ikke en lisens, men en allerede eksisterende konto. Overtakelse skjer ved at du logger inn og skifter passord. Du kan altså ikke logge inn med din egen epost. Kontoen er ikke tidsbegrenset og varer livet ut.

Selgeren skriver følgende til Tek.no:

– Hei! Jeg har kjøpt de av en selger på eBay i tro av at de er legitime. Jeg benytter også en slik konto selv for personlig bruk.

Annonsene får stå inntil videre

Finn.nos PR- og informasjonssjef Kristine Eia Kirkholm sier de har fått tips om disse annonsene, men at de har forsøkt å ta kontakt med Microsoft, som ikke kunne hjelpe dem videre.

– Det betyr altså at dere lar annonsene stå?

– Siden Microsoft ikke kunne opplyse om det er lovlig å selge eller ikke, så har vi valgt å la dem stå foreløpig, sier Kirkholm.

Microsofts Office 365 koster vanligvis betydelig mer enn hva Finn.no-selgerne skal ha. Foto: Skjermdump Microsoft.com

Microsoft: – Vi undersøker

Bortsett fra antydningen om at det trolig er snakk om piratkopierte eller misbrukte lisenser, er Microsoft ordknappe:

– Vi er kjent med problemet og har rapportert dette til vår interne anti-piratvirksomhet, som vil undersøke dette ytterligere, skriver kommunikasjonsrådgiver Liv Tone Otterholt i Microsoft Norge i en e-post til Tek.no.

Hun sier hun ikke har klart å finne ut hvem Finn.no har snakket med hos dem, men sier de jobber med saken.

– Her kan du lese mer om denne typen svindel, skriver Otterholt.

Selger ikke produktnøkler

Microsoft advarer for øvrig på egne nettsider om at de ikke selger produktnøkler til enkeltprodukter.

– Hvis du ser en listing på en auksjonsside, en rubrikkkannonse eller annen nettside som markedsfører produktnøkler for salg, er det en god indikasjon på at nøklene sannsynlig er stjålet eller piratkopiert, skriver Microsoft.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG. VG eier Tek.no.