Selger «gullnummer» for mange hundre tusen kroner på Finn.no

456 78 364 – ville du betalt nesten 100 000 kroner for et slikt telefonnummer? Det er det Finn.no-selger Stian Grønland håper å få for det han kaller «et ekte gullnummer».

Nummeret tilhører i dag et kontantkortabonnement hos Talkmore, opplyser Grønland i annonsen, men det er som kjent enkelt å flytte med seg nummer rundt til ønsket mobiloperatør.

Fikk det tilfeldig

Grønland sier til Tek.no at han fikk nummeret helt tilfeldig fra Talkmore da han skulle anskaffe et nummer ekstra for et besøk fra utlandet.

– Jeg tenkte at det var et artig nummer, lett å huske og bare en verdi unna 365, som et år, sier han.

Grønland sier det foreløpig har vært noen få henvendelser, men ikke noe han oppfatter som seriøst. Han sier han ikke har noen forventninger om å få prisantydningen, men at han «kan ha flaks».

Ber om millioner

Søker man på «gullnummer» på nettstedet får man dessuten tusenvis av treff. Prisene som er satt fremstår for mange av dem som rene fantasipriser, men det kan nok hende det skyldes at det er vanskelig å estimere hvor mye et slikt nummer kan være verdt.

Ute ligger for eksempel nummer som 916 66 666, 480 00 000 og 400 33 333, som alle har en oppgitt pris på en million kroner eller mer.

Egen gullnummer-nettside

Det kan uansett være penger å tjene på slike telefonnumre som er lette å huske.

Nettstedet Gullnummer.no handler for eksempel med slike numre, og de har for tiden liggende ute nummeret 983 00 000 til den nette sum av 69 900 kroner. Prisen er i tillegg ekskludert moms, siden de først og fremst handler med bedrifter.

467 80 000 kan kjøpes for 17 990 kroner og numre som 975 00 400, 973 11 000 og 466 74 444 koster alle mellom fem og ti tusen kroner.

Nettstedet skriver på egne nettsider at de handler omtrent 200 slike numre i året.

Tidligere har vi blant annet også skrevet om nummeret 90 90 90 90, hvor selgeren i utgangspunktet ville ha elleville 12 millioner kroner, og en selger som ville kvitte seg med to numre hvor de seks siste sifrene var nuller. Han ville ha 500 000 kroner stykket, tilbake i 2006.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted. Schibsted eier VG som igjen eier Tek.no.