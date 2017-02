Seagate skal snart lansere gigantharddisk for de med store lagringsbehov

Både SSD-ene og harddiskene vokser i kapasitet i relativt høyt tempo, og nå har en velkjent aktør innen lagringsprodukter kommet med en ny kunngjøring som nok er av interesse for de med ekstra store lagringsbehov.

Seagate skal nemlig snart lansere en harddisk på saftige 16 TB. Opplysningene kom fra Seagate-sjefen Stephen Luczo under en tale til investorer nylig, som PC World rapporterer.

Produktet skal lanseres innen utgangen av 2018, men har ikke fått en mer spesifikk dato foreløpig.

20 TB innen år 2020

Det skal altså være snakk om en vanlig, forbrukerrettet harddisk i standard 3,5-tommers format. Ikke så mye er kjent om de tekniske detaljene ennå, men harddiskene skal benytte seg av helium-løsningen som fjorårets 10 TB-harddisker også kom med.

Seagate har allerede flere modeller i 10 TB-klassen som ble lansert i fjor. Foto: Seagate

Seagate skal allerede være i gang med testing av helium-baserte harddisker med kapasiteter på 12 TB og 14 TB, og selskapet har som mål å komme opp i harddisker på 20 TB innen år 2020. I et kortere tidsperspektiv er også nye modeller på 10 TB underveis, som skal få en amerikansk startpris på rundt 400 dollar.

Stor etterspørsel

Bakgrunnen for den helium-baserte løsningen er at helium har lavere tetthet enn vanlig luft, noe som fører til mindre problemer i form av turbulens rundt de roterende platene. Det kreves dessuten mindre energi for å holde platene i gang.

Ifølge Seagate-sjefen er etterspørselen etter harddisker fremdeles høy blant forbrukere som har store lagringsbehov, siden SSD-er med høy kapasitet ennå er relativt dyre. I tillegg registreres det stor etterspørsel etter høykapasitetsharddisker på andre områder, for eksempel overvåkning.

