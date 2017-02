En «svevesykkel» som faktisk fungerer

Vi har riktignok sett en del prototyper på såkalte svevesykler før, men da gjerne av mer amatørmessig og eksperimentell art. Nå har det dukket opp et konsept som utvikleren påstår er verdens første «ekte» svevesykkel, melder blant andre The Next Web.

Produktet heter Hoversurf og er utviklet av et russisk selskap med samme navn. Produsenten lastes nylig opp et knippe videoer på YouTube som viser farkosten i aksjon.

Kan gi opphav til flere produkter

Hoversurf er bygget for å løfte én person til værs og ser ut som en slags forvokst drone med fire propellarmer. Innretningen, som er rettet mot både amatører og profesjonelle, er elektrisk og skal ifølge utvikleren by på både stabilitet og smidighet.

Farkosten styres med to spaker. Foto: Hoversurf/YouTube

Produktet er basert på en teknologiplattform kalt Scorpion-3, som produsenten etter hvert ønsker skal bidra til utvikling av også andre typer fartøy. På hjemmesiden nevnes blant annet varetransport som et mulig bruksområde, i tillegg til «drone-biler» og «drone-taxier».

Ifølge produsenten er i utgangspunktet designet for de djerve, så det spørs når vi får se et forbrukerrettet produkt basert på plattformen. Det foreligger heller ikke allverdens med tekniske detaljer ennå, så det er nok rimelig å anta at mye arbeid fremdeles gjenstår.

Litt mer informasjon kan du finne på hjemmesiden, og under ser du et par demonstrasjonsvideoer av Hoversurf.

