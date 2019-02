NÅ: Se lanseringen av Polestars Tesla Model 3-utfordrer

Volvo-eide Polestar varslet like etter nyttår at de ville lansere sin første rene elbil om kort tid, og i et litt uvanlig steg posisjonerte de bilen som en direkte konkurrent til Teslas Model 3 allerede ved lansering.

Onsdag er dagen vi skal få se bilen, som har fått navnet Polestar 2. Du kan se lanseringen fra Gøteborg direkte i videovinduet i toppen av saken fra klokken 13.

Merkevarenavnet Polestar har bare eksistert i to år, og deres første bil, Polestar 1, er fortsatt ikke i produksjon. Det skal bli en relativt dyr plug-in hybrid som skal settes i produksjon mot slutten av 2019, og Polestar har kun et produksjonsmål på 500 biler i året.

(Saken blir oppdatert kontinuerlig.)

Tesla-aktig rekkevidde

I forkant av lanseringen hadde Polestar sluppet følgende detaljer.

Omtrent 300 miles rekkevidde (482 kilometer)

Omtrent 400 hestekrefter

Firedørs «fastback»-design

Verdensdebut på nytt Google Android-grensesnitt, samt den første bilen med bilversjon av taleassistenten Google Assistant

Samme prisklasse som Tesla Model 3

Tilgjengelig i abonnementsavtale

78 kWh batteri

På lanseringen fikk vi vite at bilen får et batteri på totalt 78 kWh, altså noen få kilowattimer mer enn Teslas største Model 3-variant. Batteriet er satt sammen av totalt 27 batterimoduler, og Polestar-sjef Thomas Ingenlath sa at de har et mål om 500 kilometer WLTP-rekkevidde.

Tesla Model 3 i 75 kWh-utgave har til sammenlikning en WLTP-rekkevidde på 544 kilometer.

Vi fikk også vite at motoren blir på 300 kilowatt, 408 hestekrefter. Dette blir fordelt på to motorer, en på forhjulene og en på bakhjulene, med et totalt dreiemoment på 660 Nm.

Polestar fremhevet også hvordan et nytt lysdesign skal gjøre det mulig å kontinuerlig kjøre med langlysene på, uten å blende møtende sjåfører. Sidespeilene er dessuten redusert med 30 prosent i volum ved at det er selve speilglasset som flyttes rundt, ikke hele speilet. Det skal gjøre aerodynamikken bedre enn på en bil med konvensjonelle sidespeil.

Polestar-sjef Thomas Ingenlath foran Polestar 2. Foto: Skjermdump

Mobilen er nøkkelen

Bilen vil kunne låses opp ved hjelp av telefonen din, og får en haug med bluetooth-antenner som sørger for at presisjonen i å avgjøre hvor langt unna du er er langt større enn vanlig. Det gjør at bilen ikke låser seg opp automatisk før du er rundt halvannen meter unna.

Startknappen sitter i selve førersetet. Når bilen merker at telefonen din er inne i bilen og at du sitter i setet, så skrur den seg på.

Bilen får en 11-tommers berøringsskjerm i midtkonsollen – utstyrt med Android som infotainment-system. Det betyr at Google Maps, Google Assistant og hele Google Play Store vil være tilgjengelig direkte på bilens skjerm.

Dermed kan du be bilen navigere til et visst sted ved hjelp av stemmen, eventuelt be assistenten liste opp ladestasjoner i nærheten eller spille en låt fra Spotify eller andre musikktjenester.

Første butikk blir i Oslo

Polestar har varslet at bilen vil vises frem for første gang til allmennheten på bilmessen i Genéve fra 7. - 17. mars.

Selskapet har tidligere også meldt at de vil åpne sin første butikk/showroom, en såkalt Polestar Space, i Øvre Slottsgate i Oslo, senere i år. Det blir den første Polestar-butikken i verden. Derfra skal de utvide til totalt 60 butikker innen midten av 2020.