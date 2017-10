Satte glasset i iPhone 8 på prøve

Da Apple lanserte de nye iPhone-modellene sine for et par uker siden gikk de samtidig over fra metall til glass på baksiden. Fra scenen skrøt selskapet i kjent stil av at glasset de hadde brukt er det sterkeste man kan få tak i. Og det kan meget vel hende, men det tåler ikke alt.

Squaretrade selger vanligvis forsikringer til ulike typer elektronikk. Dermed er de også interessert i å vite noe om risikoen for å ødelegge nye produkter som er på vei inn i markedet.

De har testet de to nye iPhone 8-modellene mot Samsungs Galaxy Note 8, og kommet frem til at Apples varianter tåler mer, men de tåler slett ikke alt.

Utsatt for hardtesting

Dette karakterkartet for de ulike testene viser at alle telefonene hadde trøbbel med å komme gjennom testene, men spesielt testen der skjermen møtte bakken først stikker seg ut, der Note 8 ble umulig å bruke etterpå. Foto: Squaretrade

Samsungs Galaxy Note 8 er så langt den mest knuselige av telefonene Squaretrade har testet, fordi den er dekket av glass foran og bak.

Squaretrade utsatte de tre telefonene for en liten symfoni av de vanligste måtene å knuse telefonene på. De ble droppet fra 1,8 meter med både forside og bakside ned. I tillegg ble de skutt ut av en sprettertaktig innretning i 35 kilometer i timen.

iPhone 8 kom best ut av Squaretrades hardhendte holdbarhetstester, men den knuste i de fleste tilfellene den også. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Alle de tre telefonene knuste under de ulike påkjenningene, men iPhone 8 og iPhone 8 Plus hadde et lite overtak i dropptesten med skjermen ned. Der ble Galaxy Note 8-skjermen så ødelagt at den ikke lenger var brukbar, mens Apples modeller var mulig å bruke. Om man ikke var redd for å få glassbiter i fingrene.

I dropptesten med baksiden ned klarte iPhone 8 seg med sprekker i glasset, mens bakglassene i både iPhone 8 Plus og Galaxy Note 8 ble til knust til «spindelvev» med løse glassbiter.

Skutt ut av sprettert

Nesten like knuselig som Galaxy Note 8: iPhone 8 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Droptestene Squaretrade har utført er av det rimelig kontrollerte slaget, med en mobilholder som følger med mesteparten av veien ned, for å forsikre at telefonene treffer bakken på samme måte. I så måte er spretterttesten betydelig mindre kontrollert, ved at telefonene får fly gjennom luften et godt stykke før de treffer bakken. Her kan med andre ord luftmotstand, vekt og design utgjøre forskjeller som er utenfor noen av aktørenes kontroll.

Alle de tre klarte seg fint gjennom Squartrades drukningstester, men i møte med bakken var det Note 8 som klarte seg dårligst. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men her klarte også alle tre telefonene seg noenlunde bra, med bare mindre brekkasje å vise til. Note 8 fikk seg en styver i det ene hjørnet, der glass løsnet, men fungerte ellers greit.

En siste test gikk ut på å tromle hver av de tre telefonene i et metallbur i 60 sekunder hver. Her gikk det faktisk dårligst for iPhone 8, som knuste, mistet glass og viste elektronikken bak glasset. Både Plus-modellen og Note 8 overlevde dette bedre. Men igjen snakker vi om en relativt ukontrollert test der tilfeldigheter kan ha hatt en del å si, men også størrelsen på telefonene inni kassen kan se ut til å ha bidratt. Det var tross alt de to største og ellers mest lettknuselige som overlevde denne best.

iPhone 8 kom best ut, men ...

Alt i alt fikk iPhone 8 en poengsum på 67 av 100 poeng, mens Plus-modellen landet på 74 og Note 8 på 80, der høyere poengsum betyr høyere sjanse for knusing.

Det kan altså se ut som om Apples påstand om spesielt sterkt glass holder vann, men det er fortsatt glass, og disse telefonene er langt fra uknuselige. Det hører også med til historien at Gorilla Glass 5 i mange tilfeller påstås å tåle dropp fra 1,2 meter, og LG har til og med innhentet sertifiseringer (Mil-810-G) for sine telefoner med glasset, G6 og V30. Dropptestene som ble gjort av Squaretrade lar seg ikke sammenlikne med disse målene, ettersom de startet sine fall 60 centimeter høyere opp.

