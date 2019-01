Samsung og Apple inngår overraskende samarbeid

I en ganske uventet manøver avslørte Samsung en ny samarbeidspartner de jobber med i forbindelse med selskapets nye TV-er.

Samsung har inngått samarbeid med ingen ringere enn erkerivalen Apple. På CES-messen i Las Vegas meldte selskapet at deres kommende TV-er skal få en egen iTunes-app, samt støtte for Apples strømmeteknologi AirPlay 2.

Appen skal være tilgjengelig til lansering for alle nye 2019-modeller, men også for 2018-modeller via en programvareoppdatering.

Stort filmbibliotek

Da Apple slapp Apple TV med 4K-støtte oppgraderte de hele filmbiblioteket sitt og gjorde store deler av innholdet tilgjengelig i 4K HDR-format.

Den nye appen skal gi brukerne tilgang til hele Apples iTunes-bibliotek, som består av tusenvis av filmer og TV-serier. Apple har lenge skrytt av å ha verdens største utvalg av filmer i 4K- og HDR-kvalitet, noe som nå kommer Samsung-eiere til gode.

I tillegg vil appen naturligvis la brukere se andre filmer og serier de har lagret på Apple-kontoen sin, via iTunes.

Airplay 2-støtte

Foto: Samsung

Som om ikke iTunes-appen var overraskende nok, kommer altså strømmeteknologien AirPlay 2 også til Samsungs TV-er. AirPlay 2 gjør det mulig å sende video, bilder, musikk, podcasts og annet medieinnhold via Apple-enheter. teknologien har også støtte for å strømme til flere forskjellige høyttalere samtidig, på tvers av forskjellige merker.

Dermed kan du for eksempel sette på en Spotify-sang på iPhonen din, og strømme den samtidig til en Homepod-høyttaler på kjøkkenet, en Sonos-høyttaler på badet og en Samsung-TV i stua.

Flere jobber med Apple-støtte

Det er uhyre sjeldent at Apple beveger seg over til en annen plattform som dette. Apple har i dag tre apper laget for den konkurrerende Android-plattformen: «Move to iOS», en app for å få Android-brukere over til iOS, «Apple Music», deres musikkstrømmetjeneste, og Shazam, som inntil nylig ikke var et Apple-selskap.

Samsungs TV-er bruker dog ikke Android som operativsystem. I stedet bruker de sitt eget operativsystem, Tizen, som vi her i Tek.no har sansen for.

Dermed spørs det om iTunes-appen vil finne veien til andre TV-er med det første. AirPlay 2-støtten skal imidlertid være på vei til andre produsenter også:

– Ledende TV-produsenter jobber med å integrere AirPlay 2 direkte i TV-ene sine, så nå kan du snart dele eller speile nesten hva du vil fra en iOS-enhet eller Mac, rett til en AirPlay 2-aktivert smart-TV. Du kan spille musikk på TV-en og synkronisere det med andre AirPlay 2-kompatible høyttalere hvor som helst i hjemmet ditt, har Apple sagt i en uttalelse.

Samsung satser også på Google og Alexa

I tillegg til iTunes og AirPlay 2, kommer også Samsungs framtidige TV-modeller med støtte for en rekke taleassistenter. I tillegg til deres egen Bixby-løsning skal de også å ha støtte for stemmestyring via Google Assistant og Amazon Alexa.

I motsetning til andre produkter med støtte for taleassistenter, vil imidlertid ikke TV-en kunne fungere uten at du allerede har en smarthøyttaler hjemme. Det vil si at du kan be Google Home-høyttaleren din om å bytte kanal på TV-en, eller sette på en serie du liker, men ikke direkte til TV-en. Vil du snakke direkte med TV-en er det fortsatt Samsungs egen Bixby-løsning som gjelder, melder Engadget

.