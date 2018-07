Samsungs nye skjermer skal være uknuselige

Den første mobilprodusenten som klarer å lage fullstendig uknuselige mobilskjermer kan antakeligvis håve inn på å ha løst ett av våre mer irriterende dingseproblemer. Nå melder Samsung at de er klare med en OLED-variant som skal klare seg uten det knuselige glasset over.

OLED-skjermen har blitt testet av laboratoriet Underwriters Laboratories, og klarte seg gjennom 26 turer i bakken fra 1,2 meter. Deretter ble høyden økt til 1,8 meter - også det fallet overlevde skjermen.

I sin pressemelding forklarer Samsung at vinduet over selve skjermen er laget av et uknuselig substrat som har et ekstra lag over seg. Samsung går ikke i detalj om disse lagene utover at de består av plastmaterialer, men resultatet skal altså bli en skjerm som tåler nesten hva som helst.

Mange om beinet

Så høye som reparasjonskostnadene har blitt for nye mobiler er det ikke spesielt overraskende at dette forskes en del på om dagen. Nylig lanserte Gorilla Glass-produsent Corning en ny versjon av deres skjermglass. Her var forbedringen at glasset skulle tåle flere slipp enn før uten å knuse, og Corning fremhevet spesielt fall mot ujevne underlag.

Motorola har allerede en så godt som uknuselig mobilskjerm. Deres såkalte Shattershield, som er å finne i Moto-modellene som har Force til etternavn, består av en rekke lag polykarbonat over selve skjermen. Polykarbonat er et svært sterkt og lett plaststoff.

Ulempen med Motos Shattershield er at selv om det er særdeles vanskelig å knuse eller få til å sprekke, er det betydelig enklere å skrape opp. Med plast som ytterste del trenger telefonen omtrent bare å ha hørt om et nøkkelknippe før skjermen har fått sin første store skrape.

Samsung hevder deres nye OLED-skjerm skal være uknuselig. Foto: Samsung

Vanskelig å knuse betyr lett å ripe?

I utgangspunktet har Moto-telefonene mulighet for å skifte ut det ytterste laget plast, men løsningen for å kjøpe nye skjermbeskyttere laget av Motorola viste seg å ikke dukke opp som lovet. Det er uansett lurt å jakte opp en tredjeparts skjermbeskytter før en Moto Force-modell tas i bruk.

Slik så Moto X Force-skjermen ut etter at vi kastet mobilen veggimellom. Den knuste ikke, men ripene var svært tydelige.

Motos Shattershield-skjermer er i grunnen også perfekte eksempler på hvorfor det er grunn til å være litt avventende til Samsungs nye skjermer; jo hardere en skjerm skal være, desto mer motstandsdyktig mot riper er den, men den blir også sprøere og kan knuse lettere. Desto mykere en skjerm er, jo vanskeligere vil det bli å knuse den, men som regel blir det altså også enklere å ripe den.

Å finne den perfekte mellomting mellom disse to faktorene er antakeligvis mobilskjermenes hellige gral. En vanntett telefon som du ikke klarer å knuse eller ripe opp trenger i praksis hverken forsikringer eller å bekymre deg for lange ventetider på verksted.

Hvor fleksibel er den, egentlig?

Det endelige målet: telefoner som tåler svært hardhendt behandling.

OLED-skjermen det er snakk om her er i utgangspunktet fleksibel. Men akkurat hvor fleksibel den er vet vi foreløpig ikke. Både Samsung og LG lager fleksible OLED-skjermer, men begges skjermer blir som regel dekket av betydelig mindre fleksibelt glass i dag.

Hvis ripebestandighet og holdbarhet er bra for de nye skjermene kan de vise seg å bli viktige deler av telefoner som er laget for å være bøyelige også.

Uansett er det grunn til å smøre seg med tålmodighet her. For er det én ting vi har blitt vant til å høre fra de to sørkoreanske selskapene er det rykter og nyheter om små og store forbedringer i fleksibel skjermteknologi. I tillegg har vi usikkerheten rundt ripetålighet og når selve skjermen kan tenkes å bli brukt.

Dukker neppe opp med det aller første

Det er to relativt store hindre for at slik teknologi dukker opp raskt. For det første er utviklingsveien lang - ikke bare for selve skjermen, men også for nye telefoner den skal bygges inn i. Vi kan nok regne med at neste Galaxy S-modell allerede nærmer seg slutten av utviklingsfasen, med produksjon og oppmagasinering av salgspakker som neste steg utover senhøsten og vinteren.

Den første produksjonen av Galaxy Note 9 som ventes lansert den 9. august er nok allerede for lengst klar til utsending fra Samsungs lagre til distributører og butikker.

I tillegg til tidsaspektet er det også veldig ofte slik at første generasjon av en ny teknologi ikke vurderes som god nok, selv om den strengt tatt fungerer. Dette gjelder spesielt for prestisjetunge toppmodeller. Og Samsungs mye omtalte Galaxy Note 7-skandale sitter nok friskt i minnet for koreanerne.

Typisk får kliss ny teknologi prøve seg i mindre viktige modeller før de rykker opp til toppmodellbordet. Unntaket den siste tiden har vært flere kinesiske selskaper som har vist seg å prøve svært mye rart i telefoner laget for salg. Vi nevner i fleng Xiaomi Mi Mix, Vivo Nex og Oppo Find X. Alle disse har hatt svært sære og uvanlige løsninger.

