Samsungs neste Gear VR-briller får trolig egen skjerm med superoppløsning

Konkurransen begynner å tilspisse seg på VR-fronten, og en rekke selskapet rasler nå med sablene for å ruste seg til kampen om fremtidens kunder. Nå ser det ut til at Samsung har store planer for sine neste VR-briller, melder blant andre TechRadar.

Dem koreanske avisen The Korea Herald skriver at Samsung viste frem et knippe nye skjermløsninger under en privat visning på årets Mobile World Congress-konferanse, hvorav særlig én er verdt å merke seg.

Samsung skal nemlig ha vist frem et nytt VR-hodesett med egen skjerm som hadde en oppløsning på 1200 piksler per tomme. Selskapet skal imidlertid snart avduke en forbedret utgave av denne med en pikseltetthet på saftige 1500 piksler per tomme.

Allerede vist frem av forskere

Samsungs fremtidige VR-briller vil trolig få egen skjerm med superoppløsning. Dette er de eksisterende Gear VR-brillene. Foto: COLOURBOX7512555, Samsung

Utover dette er det dessverre fint lite informasjon som foreligger, inkludert tidspunktet for den påståtte avsløringen.

Om opplysningene stemmer ser det altså ut til at Samsung ikke bare skal ta steget over til mer selvstendige VR-briller med egen skjerm, der dagens Gear-produkt som kjent benytter mobiltelefoner, men også klaske til med uvanlig høy oppløsning. Korea Heralds kilder uttalte at den høye pikseltettheten blant annet skal fikse den såkalte VR-syken.

Informasjonen virker ikke helt usannsynlig, da vi i februar i år meldte at forskere nå har utviklet en ny teknologi som kan gi nettopp pikseltettheter på 1500 piksler per tomme. Denne teknologien innebærer i korte trekk å bruke kun én subpiksel til å produsere alle fargene, noe som betyr at man kan redusere pikselstørrelsen med to tredjedeler.

For øvrig ar Sharp også vist frem en liten VR-skjerm som leverer 1000 piksler per tomme. Akkurat hva Samsung har på gang, og hvilken teknologi de nye VR-brillene skal benytte, må vi nok vente litt med å finne ut av.

Nå kan du besøke romstasjonen ISS i VR »