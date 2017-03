Samsungs Galaxy S8 blir den første mobilen som lar deg koble til to bluetooth-hodetelefoner samtidig

Etter et vell av rykter og spekulasjoner ble Samsungs nye flaggskip Galaxy S8 omsider lansert nylig, og dermed vet vi nå også mesteparten av det som er verdt å vite om telefonen. Én viktig opplysning snek seg imidlertid under radaren i lanseringskaoset, melder blant andre The Verge.

En nærmere kikk på spesifikasjonslisten har nemlig røpet at Galaxy S8 blir den første mobiltelefonen med den nye Bluetooth 5.0-standarden.

Den nye Bluetooth-standarden ble først offisielt kunngjort i juni i fjor, og på tampen av fjoråret var kjernespesifikasjonene ferdig definert og klar for å bli tatt i bruk av produsenter.

Galaxy S8. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mye større rekkevidde og kapasitet

Bluetooth 5.0 lover på opptil fire ganger større rekkevidde enn Bluetooth 4.2-standarden, og opptil dobbelt så høy båndbredde. I tillegg åpner den nye standarden opp for at du kan ha to bluetooth-hodetelefoner koblet til mobilen samtidig, i tilfelle du vil dele musikken din med andre rundt deg.

Akkurat hvordan den yter i praksis gjenstår å se. Enn så lenge finnes det fint lite med andre enheter som støtter Bluetooth 5.0, så det er opptil andre produsenter å få fart på sakene før vi kan konkludere.

Bluetooth Special Interest Group antydet i desember at produktene ville begynne å dukke opp innen to til seks måneder, så det er nok ikke lenge til vi får se flere nye duppeditter med støtte.

Bluetooth 5 viderefører ellers lavenergiteknologien som ble innført med versjon 4, og SIG, som er ansvarlige for Bluetooth-standardiseringen, har tidligere uttalt at standarden faktisk ble designet spesifikt for lavenergifunksjonalitet.

Dette er ment å møte den rivende utviklingen innen «tingenes Internett»-teknologien. I lavenergimodus, Bluetooth Low Energy (BLE), vil Bluetooth 5 takle en båndbredde på 2 Mbit/s, som er det dobbelte av hva BLE 4 klarer. Flere detaljer om den nye standarden kan man for øvrig finne på den offisielle hjemmesiden.

