– Samsungs brettbare telefon vil kunne koste 15 000 kroner

Samsungs teknologi for brettbare mobilskjermer, «Infinity Flex» ble vist frem for første gang forrige uke, men uten at det ble lansert noe tilhørende produkt.

Det endelige produktet vil komme i mars, skriver det koreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Deres kilder sier Samsung planlegger å slippe det nye flaggskipet Galaxy S10 i februar, mens den brettbare Galaxy F vil komme like etter, i mars.

15 000 kroner?

Slik ser frontskjermen ut. Mobilen åpnes nærmest som en bok for å få frem den større innvendige skjermen.

Sammen med Galaxy F vil Samsung også lansere en versjon av Galaxy S10 med 5G-støtte, ifølge Yonhaps kilder.

Industrianalytikere hevder telefonen vil kunne koste rundt to millioner koreanske won, rundt 15 000 kroner med dagens kurs.

Samsung har for øvrig sagt lite om den kommende telefonen. Den skal ha en skjerm på 7,4-tommers skjerm fullt utbrettet, mens frontskjermen vil være på 4,6 tommer når telefonen er brettet sammen.

Infinity Flex-panelet skal være fleksibelt nok til å bøyes tusenvis av ganger og gi rom for helt nye formfaktorer ettersom det kan bøyes, strekkes og rulles uten å bli ødelagt.

Galaxy S10 og sannsynligvis Galaxy F i en eller annen form vil høyst sannsynlig være å se på mobilmessen Mobile World Congress i Barcelona. Den starter 25. februar.