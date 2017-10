Samsung blør på TV-fronten – «tvinges» til å starte med Micro-LED

Samsungs salg av premium-TV-er er angivelig i fritt fall. Mens konkurrenter som LG og Sony nyter stor suksess med sine nye OLED-skjermer, sliter Samsung med sine LCD-skjermer, melder The Korean Herald.

For å sette en stopper for den negative utviklingen skal selskapet nå fremskynde starten av satsingen på Micro-LED-teknologi – en teknologi som har et nært slektskap til konkurrentens OLED.

Kraftig fall

Går man to år tilbake i tid hadde Samsung 55 prosent av markedsandelen i premium-segmentet. Det vil si TV-er til over 10 000 kroner. Ved utgangen av 2016 hadde andelen falt til 20,3 prosent og i starten av 2017 falt det ytterligere ned til 13,2 prosent.

Samsung har de siste årene utstyrt sine beste TV-er med UHD-oppløsning, og senere QLED-teknologi, hvor sistnevnte kom i handelen etter at det første kvartalet var unnagjort. Vi vet altså ikke hvordan de nye QLED-modellene har påvirket den nåværende andelen.

Sammenligner vi med konkurrentenes tall, var Sony (39 prosent) og LG (35,8 prosent) de to ledende i dette segmentet første kvartal 2017.

Fremskynder ny satsing

For å stoppe den negative utviklingen skal Samsung trolig fremskynde satsingen på Micro-LED-skjermer.

Denne teknologien har mye til felles med konkurrentenes OLED-teknologi, hvor begge har dioder som avgir lys på egenhånd. Dagens LCD-skjermer trenger et eget baklys i tillegg selve panelet for å gi deg bilder på skjermen. Dermed kan disse aldri gi et like godt sortnivå som sin OLED-konkurrent.

Forskjellen mellom OLED og Micro-LED er at førstnevnte bruker organiske dioder for å gi deg bilde. Micro-LED bruker på sin side ikke organiske dioder, og skal vi tro koreanske medier vil Samsung starte med å utvikle teknologien i kino-skjermer før de tar skrittet videre til tradisjonelle TV-er.

Selskapet er dog ikke alene om å snuse på denne teknologien. Allerede under årets CES-messe i Las Vegas fikk vi se en gigantisk vegg med Micro-LED-teknologi hos Sony, samt at giganter som Apple, Oculus og LG også er på ballen.

Ergo kan det bli veldig spennende å se hva som dukker opp under neste års CES-messe, hvor de ulike produsentene har for vane å vise frem kommende teknologi.

(Kilde: The Korea Harald, Flatpanels.dk)