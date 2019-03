Snart vil Samsung være kvitt kamerhullet helt

Ikke før er selskapets siste toppmodell ute av fabrikken før Samsung tar til orde for å skjule både frontkameraet og sensorer helt under selve skjermpanelet.

Med det vil de endelig kunne lage en mobil med «ekte» heldekkende skjerm, uten kompromiss som «busslommer» eller andre utskjæringer i panelet som er i veien for innholdet du ser på.

Skal ikke gå på bekostning av noe

– Mens det ikke er mulig å lage en fullskjerm-mobil de neste 1 til 2 årene, kan teknologien forbedres til det punktet hvor kamerahullet er usynlig, helt uten at det går på bekostning av kameraets funksjoner. Det uttalte Samsungs visepresident for forskning og utvikling, Yang Byung-duk nylig til det koreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Målet er følgelig å bygge inn alt bak skjermpanelet, slik at brukeren ikke kan se hvor «selfie»-kameraet og sensorer for å låse opp telefonen eller bestemmer lysstyrke på skjermen, er.

Skjermen kan bli en høyttaler

Kamerhullet er en del av bakgrunnen på denne og mange flere kreative «wallpapers» som er laget spesifikt for Galaxy S10. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung-sjefen også om andre planer selskapet syslet med for tiden, som at de vurderte muligheten for å utvikle et såkalt «Crystal Sound»-OLED-panel for fremtidige telefoner. Dette skal ifølge Byung-duk gjøre det mulig for skjermen å fungere som en høyttaler, noe konkurrenten LG for øvrig har implementert en versjon av for sin G8 ThinQ allerede.

Galaxy S10 ble lansert for snart en måned siden med en såkalt Infinity-O-skjerm, som altså har en ørliten utskjæring i panelet for kameraet. Det tok ikke lang tid før kreative sjeler på internett startet å lage oppfinnsomme og artige bakgrunner som både omfavnet og skjulte kamera-hullet.

