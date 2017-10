Samsung skal tjene nesten 1000 kroner på hver solgte iPhone X

Skulle iPhone X selge som varmt hvetebrød, vil Samsung være en av de som kan le hele veien til banken. Det som er en av Apples argeste rivaler har nemlig alt å tjene på at den nye toppmodellen blir en suksess.

Med sin helt nye og rammeløse skjerm var det nemlig X-modellen som stjal all oppmerksomhet under årets lansering. Og det er nettopp denne skjermen som gjør at Samsung potensielt kan gni seg i hendene, melder The Wall Street Journal.

Lager skjermen til iPhone X

Samsung er nemlig den aller største produsenten av OLED-skjermer som brukes i mobiltelefoner – og det er nettopp denne type skjerm som Apple tar i bruk i sin nye toppmodell.

Som den eneste produsenten som er kapabel til å forsyne Apple med nok slike skjermer, kan naturlig nok Samsung styre prisen i stor grad.

Flere hevder at Apple må betale rundt 120 til 130 dollar per skjerm, eller mellom 960 og 1040 norske kroner. Skal vi tro den amerikanske storavisen så sitter Samsung igjen med 110 dollar per solgte skjerm.

Til sammenligning skal angivelig Apple ha betalt et sted mellom 45 og 55 dollar for LCD-skjermene som brukes i andre iPhone-modeller.

Kan bety flere milliarder

Nøyaktig hvor mange iPhone X-modeller som blir solgt er for tidlig å si. Men avisen anslår at Samsung kan tjene rundt fire milliarder dollar, rundt 32 milliarder norske kroner, mer enn hva de gjør på å produsere deler til sin egen Galaxy S8-telefon.

Med andre ord har den koreanske kjempen all grunn til å håpe at iPhone X blir en suksess – selv om det er erkerivalen Apple som står bak den nye telefonen.

