Samsung Galaxy X skal angivelig være en mobil med to skjermer som kan legges sammen

Det har gått rykter om at Samsung planlegger en mobiltelefon som kan foldes sammen en stund nå, og nå har det dukket opp atter nye opplysninger om planene. Det melder blant andre PhoneArena.

Ifølge koreanske medier skal Samsung snart starte testingen av en prototype-mobil med to skjermer. Den hemmelighetsfulle prototypen bærer kodenavnet Galaxy X, som trolig ikke blir det endelige navnet.

To skjermer med hengsle imellom

Mobilen skal kunne åpnes opp i en 180 graders vinkel, altså legges flat, og inneholde to AMOLED-skjermer som henger sammen med en form for hengsler. Hensikten med den forestående testingen skal være å hente inn ideer til utforming av den nye telefonen.

Dette er en av prototypene som Samsung tidligere har demonstrert. Foto: Samsung

Planene skal ifølge kildene være å lansere «Galaxy X» i et begrenset antall i den andre halvdelen av 2017, trolig for å først sondere etterspørselen, og skal i den forbindelse ha trappet opp satsingen forskning og utvikling den siste tiden for å møte målet.

De nye opplysningene ser ut til å stemme med informasjonen vi skrev om i mars, som sa at Samsung skal produsere de første brettbare prototypene i løpet av tredje kvartal i år. Til tross for dette skal opplysningene selvsagt tas med en klype salt, ettersom ingenting ennå er offisielt bekreftet.

Flere prototyper underveis

Opplysningene om at mobilen skal ha to skjermer er interessant med tanke på at ryktene hittil har indikert at det dreier seg om en mobil med én bøyelig skjerm som kan legge sammen og foldes ut igjen. Designet er det altså ennå opptil enhver å gjette seg frem til.

Samsung har tidligere vist frem en prototype som kan legges sammen som en bok og som har skjermen på innsiden. I januar i år kom det imidlertid rykter om at Samsung i stedet vil plassere skjermen på utsiden slik at man ikke trenger å åpne opp enheten når man skal bruke mobilen.

Samsung er heller ikke de eneste som jobber med teknologien. Kinesiske Lenovo har demonstrert prototyper på nettbrett som kan brettes sammen til en mobil og en mobil du kan folde rundt håndleddet, og ikke minst har LG kommet langt med OLED-skjermer som kan «rulles» sammen.

