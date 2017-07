Slik vil Samsung spore hendene dine, uten eksterne sensorer

Gode håndkontrollere er en sentral del av en god VR-opplevelse, og ennå famler produsentene rundt for å finne den optimale løsningen. Nå ser det ut til at elektronikkgiganten Samsung sysler med en ny tilnærming til VR-kontrollere, melder UploadVR.

Samsung har nemlig sendt avgårde en patentsøknad på et konsept som innebærer å bruke et magnetisk felt til å spore hendene i VR-verdenen.

Illustrasjonsbilde fra patentdokumentet. Foto: USPTO

Selskapet ser for seg at konseptet vil bestå av en egen enhet som genererer det magnetiske feltet og registrerer posisjonen til brukernes hender. Selve kontrollene ser ifølge illustrasjonene ut til å henge fast på hendene, slik at man ikke trenger å være redd for å miste kontrollen under spilling.

Haptiske tilbakemeldinger

Patentteksten beskriver også flere andre funksjoner til kontrollen, som for eksempel haptiske tilbakemeldinger som samsvarer med posisjonen til objekter i den virtuelle verdenen. Dette skal altså legge til rette for mer realistisk interaksjon ved at man for eksempel kan oppleve en fysisk reaksjon når man berører objekter i VR.

Teksten inneholder også idéer til løsninger for sporing av selve fingrene og hvordan brukeren holder hendene. Kontrollen kan visstnok også anvendes innen utvidet virkelighet, ser Samsung for seg, men i utgangspunktet ser det ut til at det er Gear VR-brillene som først og fremst blir bruksområdet for den nye kontrollen.

Hvorvidt løsningen også blir aktuell for andre VR-briller gjenstår å se. Konseptet eksisterer altså kun som en patentsøknad, og det er derfor uvisst både om eller når vi får se dem i levende live. Flere detaljer finner du i selve patentteksten.

Samsung satser også på andre VR-teknologier: Selskapet har laget en VR-skjerm som slår Rift og Vive ned i støvlene »