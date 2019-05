Snart kan mobilkameraene ta bilder på 64 megapiksler

Samsung og Sony har lenge kriget om å ha de heftigste kamerasensorene til mobiler, og nå ser det ut til at Samsung overtar ledelsen - i alle fall enn så lenge.

De lanserer nemlig den nye Isocell Bright GW1, med en sensoroppløsning på solide 64 megapiksler.

Pikselstørrelsen vil være den samme (0,8 mikrometer) som på den tidligere 48-megapikselsensoren til Samsung, som i praksis betyr at brikken fysisk blir større enn før.

Slår sammen pikslene

I mørket vil sensoren også slå sammen fire og fire piksler til én, slik vi har sett på en del telefoner i det siste, for å kunne samle inn mer lys og gi bedre bilder i mørket.

Den generiske betegnelsen er «pixel binning», men Samsung kaller det Tetracell-teknologi. Den vil gi bilder på 16 megapiksler.

Om lysforholdene er gode vil du også kunne ta bilder i sensorens fulle oppløsning, noe du ikke har kunnet på Samsungs nåværende 48-megapiksel-sensor.

Selskapet lanserer for øvrig også en ny slik, kalt Isocell Bright GM2, som også vil kunne ta bilder i full oppløsning om lysforholdene tillater det.

Andre halvår

Samsung sier ellers at brikken støtter HDR-bilder opptil 100 dB. Til sammenlikning peker de på at en vanlig bildesensor har et dynamisk område på rundt 60 desibel, mens menneskeøyet kan fange hele 120 dB.

Sensorene vil støtte full HD-video inntil 480 bilder i sekundet (garantert i tillegg til 4K) og Samsung sier de er planlagt for masseproduksjon i andre halvår i år.

Det er ikke usannsynlig at den første telefonen som får supersensoren blir Samsungs egen Galaxy Note 10, som sannsynligvis kommer på markedet i august eller september.