Samsung kan blåse nytt liv i Note 7

Fjorårets største «skrell» på teknologifronten ble uten tvil tildelt Samsungs Galaxy Note 7-telefon. Den koreanske giganten fikk mye tyn i slutten av fjoråret da det ble kjent at batteriene var en eksplosjonsfare, og det endte med at de måtte trekke mobilen fra markedet og tilbakekalle alle solgte eksemplarer.

Nå kan det derimot se ut til at Samsung skal prøve å få solgt de returnerte enhetene likevel, ifølge Engadget.

Opplysninger fra koreanske Hankyung taler for at selskapet angivelig planlegger å selge «reparerte» eksemplarer av Note 7, under nytt navn og innpakning. Disse vil være utstyrt med nye, ikke-eksploderende batterier med redusert kapasitet mellom 3000 og 3200 mAh (ned fra originalkapasiteten på 3500 mAh).

Det er lite som tilsier at Note 7 noen gang igjen vil se dagens lys i Europa eller USA, men Samsung ser på India og Vietnam som potensielle marked.

God telefon, men med uønsket eksplosjonsfunksjon

Note 7 fikk raskt veldig gode anmeldelser da den kom ut i fjor høst, og scoret 9/10 på vår egen test av flaggskipet. Kort tid etter lansering kom rapportene om at mobilbatteriene plutselig tok fyr, eller til og med eksploderte. Erstatningstelefonene led av den samme eksplosive svakheten, og det endte med en fullstendig returoperasjon av toppmodellen.

Selskapet fant nylig ut hva som forårsaket eksplosjonene, og skyldte på to dyptliggende produksjonsfeil inne i batteriene. Ifølge ZDNet er nå 98 prosent av de tre millioner solgte Note 7-enhetene blitt returnert tilbake til Samsung. Forhåpentligvis vil de resterende to prosentene snart ta til fornuft.

