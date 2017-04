Samsung jobber trolig med 4K-mobil

Flere ulike aktører jobber nå med små skjermer med skikkelig høy oppløsning, og vi har også sett noen prototyper, men ennå har det ikke tatt av på mobilmarkedet. Nå virker det som Samsung planlegger en ekstremt høyoppløst mobiltelefon, melder nettstedet PhoneArena.

En analytiker som tilsynelatende har kjennskap til Samsungs planer uttalte nylig at selskapets forskningssatsing fremover omfatter en OLED-skjerm med en pikseltetthet på hele 800 piksler per tomme. Opplysningene dukket opp hos The Investor.

Sony lanserte bare én mobil med 4K-skjerm, før de tok en lang pause:

4K-mobil?

Som PhoneArena peker på gir en vanlig mobilskjermstørrelse på 5,5 tommer og en oppløsning på 3840 x 2160 piksler en pikseltetthet på 801 piksler per tomme. Det kan altså tyde på at Samsung rett og slett jobber med en 4K-mobil.

Illustrasjonsbilde. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som vi meldte i fjor sommer har Samsung på stillferdig vis allerede vist frem en 4K-skjerm med en størrelse på 5,5 tommer, som gjør det desto mer sannsynlig at en 4K-mobil er under utvikling. Det svirret for øvrig også rykter om at Galaxy S8 skulle få en slik skjerm, men det skjedde som kjent ikke.

Det går også rykter om at Samsungs neste Note-modell skal få 4K-skjerm, men den mobilen skal samtidig angivelig få en skjermstørrelse på 6,4 tommer. Det vil i så fall bety en pikseltetthet på godt under 800 piksler per tomme.

Ennå sjeldent fenomen

Akkurat hva Samsung har på gang er dermed ennå vanskelig å si. Planene virker imidlertid høyst troverdige med tanke på at det kommer minst én 4K-mobil på markedet i år i form av Sony Xperia XZ Premium, som har en størrelse på nettopp 5,5 tommer.

4K-oppløsning på mobil kan først og fremst være nyttig i VR-sammenheng, hvor øynene befinner seg svært nær skjermen, men utover dette er det en del som har uttrykt skepsis til så høy oppløsning på en mobilskjerm. Huawei har for eksempel tidligere uttalt at 4K er unødvendig på en mobil siden man trolig ikke kan se forskjellen likevel, samt at teknologien vil sluke strøm.

