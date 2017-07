– Samsung jobber med en ny AirPods-konkurrent

Som de to største teknologiaktørene holder Apple og Samsung nøye øye med hverandre, og lite av det som den ene gjør går upåaktet hen hos den andre. Nå ser det ut som den sørkoreanske giganten vil utfordre Apples seneste øreplugger, melder blant andre The Verge.

Den sørkoreanske avisen ETNews melder nemlig at Samsung har startet utviklingen av et par trådløse Bluetooth-øreplugger som ikke uventet skal integrere Samsungs nye stemmeassistent Bixby.

Ifølge ETNews skal pluggene tilsynelatende by på en form for selektiv støykansellering som gjør at pluggene enkelt skal kunne fange opp brukerens stemme selv ved «blandet» støy i omgivelsene.

De nye ørepluggene skal trolig lanseres sammen med Samsung Galaxy Note 8. Dette er et lekket bilde av telefonen. Foto: Slashleaks

Kan komme samtidig med Note 8

Det skal visstnok dreie seg om en en ny teknologi for støykansellering som bruker selve kroppen til brukeren til å filtrere ut støy. Detaljene foreligger ikke, men vi har sett tilsvarende løsninger tidligere, for eksempel i form av et par Kickstarter-plugger som registrerer stemmen ved å fange opp lydbølger som forplanter seg langs ørekanalen fra stemmen.

Ellers indikerer ETNews' kilder at Samsungs nye øreplugger skal lanseres samtidig med den kommende mobiltelefonen Galaxy Note 8, som allerede er bekreftet å bli lansert i september. Hvorvidt pluggene vil bli lansert i en pakke sammen med mobilen er imidlertid uvisst.

Opplysningene er altså ikke offisielt bekreftet av Samsung, men om ørepluggene faktisk er på vei vil vi nok høre mer ganske snart, etter hvert som Note 8-lanseringen nærmer seg. Samsung har for øvrig trappet opp lydsatsingen med oppkjøpet av Harman Kardon, som gjør det mer sannsynlig at et nytt lydprodukt er på vei.

Samsung har allerede sluppet trådløse øreplugger i form av IconX, som kommer med innebygget pulsmåler.

Samsung har nå laget verdens første LED-kinoskjerm »